Случай произошел 15 июня. Сотрудники полиции остановили кортеж из нескольких авто. Причиной остановки стало то, что участники автокортежа грубо нарушили правила дорожного движения. Оказалось, что водители и пассажиры переоделись в костюмы супергероев киновселенных Marvel и DS. Однако стражи порядка не оценили креатив поклонников комиксов и привлекли всех к административной ответственности.
Таким образом на уральских Человека-паука и Бэтмена заполнили сразу несколько протоколов, а именно:
- 12 протоколов за не пристёгнутые ремни безопасности;
- 3 протокола за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
- 1 протокол за нарушение правил маневрирования;
- 1 протокол за использование авто с техническими неполадками.
Полицейские призывают автолюбителей строго соблюдать правила дорожной безопасности.