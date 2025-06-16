Человека-паука и Бэтмена оштрафовали за нарушение ПДД в Уральске

Случай произошел 15 июня. Сотрудники полиции остановили кортеж из нескольких авто. Причиной остановки стало то, что участники автокортежа грубо нарушили правила дорожного движения. Оказалось, что водители и пассажиры переоделись в костюмы супергероев киновселенных Marvel и DS. Однако стражи порядка не оценили креатив поклонников комиксов и привлекли всех к административной ответственности.

Таким образом на уральских Человека-паука и Бэтмена заполнили сразу несколько протоколов, а именно:

12 протоколов за не пристёгнутые ремни безопасности;

3 протокола за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

1 протокол за нарушение правил маневрирования;

1 протокол за использование авто с техническими неполадками.

Полицейские призывают автолюбителей строго соблюдать правила дорожной безопасности.