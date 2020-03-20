Некоторые отдыхающие не могут выехать из отелей, а некоторые - вылететь домой, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По данным управления предпринимательства ЗКО, около 45 жителей Западно-Казахстанской области в данный момент находятся за границей. Они уехали отдыхать по туристическим путевкам, однако из-за угрозы распространения коронавируса во многих странах объявлен режим чрезвычайного положения, границы закрыты, а авиарейсы приостановлены.
По словам агентов туристических компаний Уральска, большинство туристов находятся в таких странах, как Вьетнам, Гоа, Египет, Доминикана, Турция и Эмираты.
– Клиенты нам звонят, спрашивают, переживают. Они не могут вернуться в Казахстан. Туристов, у которых закончился отдых, просто выгоняют из отелей, им негде остановиться. Деньги у них закончились. Некоторые застряли в аэропортах Самары и Москвы. Домой они не могут вылететь, из аэропортов не выпускают. Их никто не кормит, не поит, - говорят представители турагентств.
В Казахстане функционирует фонд «Камкор», который защищает интересы граждан Казахстана, которые за границей столкнулись с теми или иными трудностями. Там пояснили, что для того, чтобы турист мог воспользоваться помощью фонда он должен иметь туркод (туркод – набор буквенно-цифровых символов и оформляется автоматически при оформлении каждой путевки – прим.автора).
- В связи с чрезвычайной обстановкой, сложившейся в мире, администратором системы гарантирования прав туристов «Камкор» совместно с уполномоченным органом – комитетом туризма и спорта РК - было принято решение о возврате всех туристов Казахстана. Но вывозить мы будем только тех, у кого имеется туркод. Они будут вывезены за счет фонда. По вопросу пересечения границы с РФ, он (вопрос - прим.автора) решается на уровне министерств обеих стран. Сейчас наш офис работает в круглосуточном режиме. Ситуация меняется ежеминутно, закрываются границы, отменяются рейсы, вводятся режимы ЧП. Туристы вывозятся, борты с туристами ежедневно вылетают. Мы делаем все и даже больше. Что касается граждан, которые находятся в Таиланде и в Доминикане, то проблема заключается в том, что граждан Казахстанане берут на борт российские авиакомпании, - сообщили в пресс-службе фонда «Камкор».
Кроме этого, ситуация с туристами, прибывшими в аэропорты РФ уже обсуждается в министерстве иностранных дел РК.
По данным пресс-службы фонда "Камкор", с 17 по 19 марта в Казахстан было возвращено 1350 туристов-граждан РК, для 32 туристов были выкуплены авиабилеты в индивидуальном порядке. Всего за счет Фонда планируется вывезти 5 914 туристов.
– Поднятие борта – не простое дело, а в условиях ЧС задача еще больше усложняется повсеместными закрытиями границ, транзитных зон, изменениями курса валют. Однако на данный момент причин для паники у туристов нет, фонд делает все возможное для того, чтобы вернуть наших сограждан в кратчайшие сроки, - отметила председатель фонда Инна Рей.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 19 марта в Казахстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.