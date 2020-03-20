Два случая зафиксировано в Караганде и три в Алматы, сообщает Zakon.kz. Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, два из них в Караганде Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК. Диас Ахметшарип рассказал некоторые подробности. - По Караганде два случая - это пассажиры рейса 0324 - Минск - Караганда. Первый 1971 года рождения, второй - 1972. По Алматы три случая - девушка 1982 года рождения и девушка 1979 года рождения прибыла к нам из Берлина. Гражданин 1997 года рождения прибыл из Франции. Состояние всех удовлетворительное. Всего по стране 49 случаев. Летальных исходов нет, - сказал он. Ранее сообщалось,что летевший в Нур-Султан самолет из Минска посадили в аэропорту Караганды. На борту находились 67 человек, они переведены на карантин. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.