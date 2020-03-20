Назначение обусловленной социальной помощи также переведут в проактивный формат, сообщает Informburo.kz.
Для исключения массового скопления людей в акиматах и центрах занятости адресную социальную помощь (АСП) будут назначать в проактивном формате, сообщили
в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
- В первую очередь пособие будут назначать семьям, где не менялся состав, адрес проживания и уровень дохода. Для повторного назначения соцпомощи будет производиться проверка данных, а именно регистрация по месту жительства (прописка), наличие недвижимости, транспорта, доходы и другое. В случае, если состав семьи не изменился, заявления будут формировать на основании имеющихся данных. Вся информация, а также уведомления будут направляться по электронной почте и в мессенджерах, – говорится в сообщении.
С начала года получателями АСП стали 102,4 тысячи семей или 527,6 тысячи человек. 41,5% получателей АСП – многодетные семьи.
По схожей схеме предусмотрено назначение обусловленной социальной помощи. Если статус получателя соцпомощи не изменился, в индивидуальном плане будут указаны меры, аналогичные первому кварталу 2020 года. Все уведомления также будут направляться в электронном виде.
К слову, что в декабре прошлого года 1,5 млн казахстанцам было назначено новое госпособие по многодетности в проактивном формате. Выплаты граждане получили в начале января 2020 года.
Министерство труда и социальной защиты населения РК также предоставило казахстанцам возможность онлайн-подачи заявлений на получение некоторых услуг. Среди них: назначение пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты, социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов и другие. Подробнее об онлайн-подаче заявлений можно узнать здесь
.
В Казахстане коронавирусом заразились 44 человека: в Алматы 19 больных, в Нур-Султане – 25. С 19 марта в обоих городах объявили карантин
. Передвижение людей ограничено. В стране до 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, при необходимости он будет продлён.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 19 марта в Казахстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
