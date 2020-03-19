Министерство готовится к тому, чтобы при необходимости перевести школьников на дистанционное обучение уже с 6 апреля, сообщает Informburo.kz.

К 6 апреля школы РК должны быть готовы к тому, что при необходимости перейти к дистанционному формату обучения, сообщил на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. - Для нашей системы образования переход на дистанционное обучение является очень большим вызовом", – написал Аймагамбетов. По его словам, работа МОН ведётся, она сложная, требует разных подходов и нестандартных решений. Но до 5 апреля министерство и школы должны успеть подготовить системы, заполнить контентом, протестировать их, обучить педагогов и школьников, чтобы уже 6 апреля по необходимости перейти к дистанционному формату обучения.