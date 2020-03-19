Ресторан работал после 22.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске проверили кафе и рестораны. Некоторые продолжают работать после 22.00 Нарушение было выявлено 18 марта в ходе рейда в Уральске. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, владелец ресторана "Tengri" несмотря на запрет работать после 22.00, продолжил свою работу. - Установлено, что посетители находились в подвальном помещении. За невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения в республике, сотрудниками управления полиции Уральска в отношении хозяина ресторана был собран административный материал за нарушение требовании статьи 476 КоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения», - пояснили в ведомстве. Решением специализированного суда по административным делам Уральска, он был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 10 МРП (26570 тенге). К слову, совсем недавно аким Уральска Абат Шыныбеков на брифинге отметил, что работа кафе и ресторанов в городе должна продолжаться только до 22.00 и в заведениях должно быть не более не более 50 человек. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 19 марта в Казахстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.     Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  