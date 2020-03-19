Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, мужчина прибывший из Литвы находился на карантине в Атырауском областном противотуберкулезном диспансере.

По материалам дела, он нарушил требования карантинного режима согласно статьи 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". 18 марта, ночью, примерно в 3.00, спрыгнул с окна второго этажа и сбежал из диспансера.

- Правонарушитель принял участие в судебном заседании путем мобильного приложения «TrueConf» непосредственно из палаты диспансера и признал свою вину, - отметили в суде Атырауской области.

Ему было назначено административное взыскание в виде предупреждения.

В настоящее время он находится под наблюдением врачей в стационарных условиях в Атырауском областном противотуберкулезном диспансере.