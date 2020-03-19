По материалам дела, он нарушил требования карантинного режима согласно статьи 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". 18 марта, ночью, примерно в 3.00, спрыгнул с окна второго этажа и сбежал из диспансера.
- Правонарушитель принял участие в судебном заседании путем мобильного приложения «TrueConf» непосредственно из палаты диспансера и признал свою вину, - отметили в суде Атырауской области.
Ему было назначено административное взыскание в виде предупреждения.
В настоящее время он находится под наблюдением врачей в стационарных условиях в Атырауском областном противотуберкулезном диспансере.Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 19 марта в Казахстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.