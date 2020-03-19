Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, авария произошла на трассе Самара-Шымкент возле поселка Богетсай Хромтауского района. По предварительным данным, местный житель на автомашине "Ваз-2112", состоящей на российском учете, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной “Ивеко”. Все 5 человек, находившиеся в легковой автомашине, скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал. Полиция ведет расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.