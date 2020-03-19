По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, возможен дождь, днем 12 градусов тепла, ночью -2. В Атырау облачно, дождь, днем 9 градусов выше нуля, ночью +6. В Актобе ожидается снег, 4 градуса тепла днем и 2 градуса мороза ночью. В Актау переменная облачность, дождь, днем 10 градусов тепла, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.