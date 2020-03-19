Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Атырауской области, в связи с пандемией коронавируса в исправительных учреждениях и СИЗО ДУИС по Атырауской области временно прекращены краткосрочные и долгосрочные свидания с осуждёнными и подследственными. - Также приостановлено плановое этапирование осуждённых. Наряду с этим в учреждения ДУИС остается возможным посещение для работников прокуратуры, органов следствия и адвокатов, - дополнили в пресс-службе департамента. На сегодня в двух колониях Атырау, мужской и женской, отбывают наказание более 300 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.