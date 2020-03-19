Сообщение распространяется в мессенджере WhatsАpp, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителей ЗКО напугала рассылка о зараженной коронавирусом студентки из Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" В аудиосообщении говорится, что из Алматы в поселок Жангала Жангалинского района приехала студентка, зараженная коронавирусной инфекцией. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО сообщили, что данная информация является недостоверной. - 18 марта из г.Нур-Султан прибыла студентка, у которой отмечалось повышение температуры, першение в горле. На сегодняшний день температуры нет, состояние удовлетворительное, находится под наблюдением медицинских работников.  Официально заявляем, что случаев коронавирусной инфекции на территории области не зафиксировано, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что за распространение заведомо ложных информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность. - Просим граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующую действительности. Вся достоверная информация по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РК и мире, по мерам профилактики предпринимаемым в Казахстане, на официальных сайтах министерства здравоохранения РК, Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, по номеру круглосуточного Call–центра 1406, а также на специализированных страницах данных ведомств в социальных сетях, - отметили в департаменте. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. На 19 марта в Казахстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.