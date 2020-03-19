Со слов жительницы Атырау Алии, она собралась навестить своих родственников в Астрахани, но стремительно распространяющийся вирус нарушил ее планы. Билеты, которая я приобрела, пришлось сдавать в течение двух дней, - говорит она. - Я первый раз пришла 17 марта, там такой ажиотаж, всюду ругающиеся люди, очередь. Устала. Предо мной еще сдавали групповые билеты, 60 детей, видимо, собирались на экскурсии. Ну, в общем-то, ушла. На следующий день, я простояла там с 10.00 до 14.00, но билеты сдала. Также женщина отметила, для тех, кто не знает, нужно обязательно наличие копии билетов. - Не знаю для чего она нужна, но если копии не будет, придется выстоять очередь в кассу повторно, - отметила Алия. Атыраусцы возмущены тем, что на ЖД вокзале нет электронного табло. - Как тут не заразиться, если такое скопление людей, - сказал Аслан. По словам руководителя вокзала Айбека Куанышева, КТЖ работает в штатном режиме. - На сегодняшний день возвращено более 2,5 тысячи билетов. Сумма стоимости билетов возвращается полностью. Такие очереди образовались, потому что возврат производится с помощью компьютерной программы. Это ведь система, а процесс возврата занимает время, - отметил он. К слову, деньги в кассах за возвращенные билеты могут дать сразу, если осталась наличка. Если ее нет, дают квитанцию, с которой можно получить свои деньги в течение месяца в любой кассе КТЖ, в любом городе. Стоит отметить, что сдать железнодорожный билет необходимо за 24 часа до отправления поезда.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.