В здании железнодорожного вокзала собралось несколько десятков человек, которые требовали вернуть им деньги за сданные билеты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атыраусцы не могут вернуть деньги за билеты на железнодорожном вокзале Со слов жительницы Атырау Алии, она собралась навестить своих родственников в Астрахани, но стремительно распространяющийся вирус нарушил ее планы. Билеты, которая я приобрела, пришлось сдавать в течение двух дней, - говорит она. - Я первый раз пришла 17 марта, там такой ажиотаж, всюду ругающиеся люди, очередь. Устала. Предо мной еще сдавали групповые билеты, 60 детей, видимо, собирались на экскурсии. Ну, в общем-то, ушла. На следующий день, я простояла там с 10.00 до 14.00, но билеты сдала. Также женщина отметила, для тех, кто не знает, нужно обязательно наличие копии билетов. - Не знаю для чего она нужна, но если копии не будет, придется выстоять очередь в кассу повторно, - отметила Алия. Атыраусцы возмущены тем, что на ЖД вокзале нет электронного табло. - Как тут не заразиться, если такое скопление людей, - сказал Аслан. По словам руководителя вокзала Айбека Куанышева, КТЖ работает в штатном режиме. - На сегодняшний день возвращено более 2,5 тысячи билетов. Сумма стоимости билетов возвращается полностью. Такие очереди образовались, потому что возврат производится с помощью компьютерной программы. Это ведь система, а процесс возврата занимает время, - отметил он. К слову, деньги в кассах за возвращенные билеты могут дать сразу, если осталась наличка. Если ее нет, дают квитанцию, с которой можно получить свои деньги в течение месяца в любой кассе КТЖ, в любом городе. Стоит отметить, что сдать железнодорожный билет необходимо за 24 часа до отправления поезда. Атыраусцы не могут вернуть деньги за билеты на железнодорожном вокзале Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.