В неделю они могут отшивать около 100 тысяч масок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жанна Беккалиева сообщила, что на данный момент в Уральске маски выпускают три предприятия.
- Мы провели совещания с руководителями предприятий легкой промышленности. На сегодняшний день средства индивидуальной защиты выпускает "Адванс маркет", также к выпуску приступили "Казмедком" и общество глухих. По нашим подсчетам, предприятия могут выпускать более 100 тысяч штук (масок - прим. автора) в неделю. Далее они будут распространяться по аптекам. "Казмедком" имеет лицензию, они оформляют сертификат. Что касается цен на маски, то они будут регулироваться. Будет установлена пороговая цена в реализации по республике, чтобы не было спекуляций. Как только маски начнут шить, то дефицита их не будет, - рассказала Жанна Беккалиева.
Директор швейной фабрики Берик Абилкасов говорит, что их предприятие готово шить маски для аптек.
- Четыре дня назад мы начали шить маски, потому что в городе начался ажиотаж из-за их нехватки. Мы это решили с коллективом. За 4 дня мы сшили шесть тысяч штук. У нас трудятся 12 человек, шьем 1700 штук в день. Шьем из материала бязь, закупаем в России, все подорожало, пока "Газели" с товаром (через границу с Россией - прим. автора) не пропускают, только фуры. По себестоимости выходит 140 тенге, сбываем по 180 тенге. У нас заказывают маски крупные городские предприятия и департамент полиции. Мы готовы шить для аптек, - рассказал Берик Абилкасов.
Нужно отметить, что в аптеках жители области скупили все маски из-за пандемии коронавируса. Между тем в в социальных сетях и на сайте OLX предлагают купить маски по завышенным ценам, от 135 до 250 тенге за штуку. Многие казахстанцы стали заказывать маски в обычных ателье.
Первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На утро 19 марта в Казахстане выявлено 37 случаев заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
