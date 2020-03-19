Иллюстративное фото из архива "МГ" В следственный изолятор департамента уголовно-исправительной системы по Атырауской области при проверке передачи в пачке сигарет обнаружена марихуана весом в 41,9 грамма. - Передача была адресована подозреваемому, содержащемуся под стражей. По данному факту полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст. 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.