Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил режим чрезвычайного положения в стране с 16 марта. По его указу должны приостановить работу все кинотеатры и детские кружки, бутики ограничили работу. По-прежнему работают лишь продуктовые магазины. Как живут уральцы в режиме ЧП, узнавали корреспонденты "МГ".
После объявления режима чрезвычайного положения
в стране уральцы кинулись скупать продукты питания, делать паспорта, чтобы пересечь границу, и покупать маски и антисептики в аптеках.
Большое скопление людей можно увидеть на продуктовых рынках и в супермаркетах. Уральцы по-прежнему "сметают" все с прилавков, при этом их очень возмущает неожиданное повышение цен.
Почти вдвое повысились цены
на некоторые продукты. 15 марта картофель стоил 80 тенге за килограмм, уже на следующий день цена выросла до 160 тенге за килограмм. Но власти стараются сдерживать цены, проводят рейды по рынкам.
Также толпу возмущенных уральцев можно встретить у входа в ЦОНы. Только с 16 марта за паспортами в ЦОН обратилось более 500
человек.
В пресс-службе объясняют ситуацию тем, что скопление людей возле ЦОНа - это вынужденная мера. Во избежание распространения коронавирусной инфекции
было принято решение впускать население только небольшими группами в здание. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей. На сегодняшний день все ЦОНы в стране работают в штатном режиме.
А вот продавцы вещей наоборот жалуются, что торговля после объявления режима чрезвычайного положения остановилась.
Они говорят, что на новый завоз товара поднимется цена, это связано с подорожанием доллара.
В торговых домах такая же картина.
Пустуют детские развлекательные центры. По указу президента, они будут закрыты до 15 апреля.
Люди не перестают идти в аптеки за масками
. Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев заявлял, что здоровому человеку
нет необходимости носить маски, и то что они скоро будут завезены. После чего дополнил, что с антисептиками проблем в городе нет.
В аэропорту Уральска будут обслуживать только два авиарейса. Сложности возникают из-за того, что здание аэровокзала находится на реконструкции. К приспособленному зданию толпится очередь. Идет регистрация рейса Уральск-Франкфурт.
Иностранцы-вахтовики уезжают домой. Итальянец по имени Марио улыбается.
- Я не знаю, что меня ждет дома. В Италии очень сложная ситуация с коронавирусом. Но, надеюсь, все будет хорошо, - говорит мужчина.
В аэропорту отметили, что рейсы на Москву уже отменены. Ожидается официальный документ об отмене авиарейсов в Нур-Султан и Алматы. Эти города с 19 марта закрылись на карантин.
- Мы продолжим обслуживать рейсы в Актау и Атырау. Сейчас в здании аэровокзала производится вся необходима дезобработка, помещение постоянно проветривается, все делается для безопасности пассажиров, - отметила начальник отдела авиаперевозок Гульнара Есмуханова.
18 марта Уральск принял рейс из Нур-Султана. Большинство пассажиров прилетели в медицинских масках. Люди говорят, что обеспокоены за свою жизнь.
- В Нур-Султане ажиотаж на старом и новом вокзалах. Люди сдают билеты. Но это сделать очень трудно. Горожане не ходят в рестораны, мало людей на улицах, - говорит прилетевшая из столицы Динара Сейлханова.
Вечером на улице города стало гораздо меньше людей. Это связано с тем, что кафе и рестораны работают только до 22.00. Однако есть и те, которые нарушают
данное положение.
