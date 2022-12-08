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Социум

Мальчику из Уральска собрали деньги на пересадку стволовых клеток

Пятилетний Альмир поедет в клинику Грузии, где ему проведут долгожданную процедуру, передаёт портал «Мой ГОРОД». Альмир Каландаров ближе к двум годам остановился в развитии и врачи выставили ему неутешительные диагнозы: гипертензионно-гидроцефальный синдром, субкомпенсация, задержка психоречевого развития с элементами аутистического спектра и сенсомоторная алалия. Родителям посоветовали клинику в Грузии, в которой проводят пересадку стволовых клеток. Именно эта процедура способствует улучшению состояния ребёнка. Стоимость пересадки составляет семь миллионов тенге, четыре из которых родители Ал
Арайлым Усербаева
Мальчику из Уральска собрали деньги на пересадку стволовых клеток
Пятилетний Альмир поедет в клинику Грузии, где ему проведут долгожданную процедуру, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В пересадке стволовых клеток нуждается малыш из Уральска
В пересадке стволовых клеток нуждается малыш из Уральска
Альмир Каландаров ближе к двум годам остановился в развитии и врачи выставили ему неутешительные диагнозы: гипертензионно-гидроцефальный синдром, субкомпенсация, задержка психоречевого развития с элементами аутистического спектра и сенсомоторная алалия. Родителям посоветовали клинику в Грузии, в которой проводят пересадку стволовых клеток. Именно эта процедура способствует улучшению состояния ребёнка. Стоимость пересадки составляет семь миллионов тенге, четыре из которых родители Альмира смогли собрать сами. Оставшуюся сумму семье помогли собрать казахстанцы.
– Всем огромное спасибо! Нам удалось закрыть сбор. Мы не ожидали такой отзывчивости от людей, до слёз прям, - сказала мама Альмира Светлана Каландарова.
Теперь Альмир в январе следующего года поедет в Грузию на лечение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
пересадка

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