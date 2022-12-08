Мальчику из Уральска собрали деньги на пересадку стволовых клеток

Пятилетний Альмир поедет в клинику Грузии, где ему проведут долгожданную процедуру, передаёт портал «Мой ГОРОД». Альмир Каландаров ближе к двум годам остановился в развитии и врачи выставили ему неутешительные диагнозы: гипертензионно-гидроцефальный синдром, субкомпенсация, задержка психоречевого развития с элементами аутистического спектра и сенсомоторная алалия. Родителям посоветовали клинику в Грузии, в которой проводят пересадку стволовых клеток. Именно эта процедура способствует улучшению состояния ребёнка. Стоимость пересадки составляет семь миллионов тенге, четыре из которых родители Ал