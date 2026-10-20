«Нас забирали инопланетяне»: люди рассказали о своих встречах с НЛО

Необъяснимые вспышки, странные объекты в небе, внезапная темнота посреди солнечного дня — иногда люди сталкиваются с явлениями, которым не могут найти объяснения даже спустя годы. Одни уверены, что стали свидетелями появления неопознанных летающих объектов, другие допускают, что пережитое могло быть связано с чем-то совершенно иным. А некоторые и вовсе утверждают, что научились общаться с представителями внеземных цивилизаций, передает МойГород со ссылкой на материал PeopleTalk.

Доказательств того, что подобные случаи связаны именно с инопланетянами, нет. Однако рассказы очевидцев продолжают будоражить воображение и заставляют задуматься о том, насколько хорошо мы знаем окружающий мир. Люди поделились воспоминаниями о необычных событиях, которые до сих пор не могут объяснить.

«Так в семье родилась шутка о том, что нас забирали инопланетяне»

Юлия И. рассказала, что летом 2013 года во время обычной прогулки с сестрой они обе неожиданно столкнулись с необъяснимым явлением. По словам девушки, посреди ясного дня окружающий мир на несколько секунд погрузился в полную темноту.

Дело было в июле 2013-го, когда мы с сестрой вышли на прогулку. На часах было около 13:00, на улице – солнечно, ни одного облачка, на дороге – никого, кроме нас двоих. А затем внезапно кто-то «выключил» свет, все вокруг погрузилось в темноту, нулевая видимость – это продолжалось буквально три секунды, а затем закончилось, будто ничего и не было. Вначале показалось, что мне просто померещилось, но, когда сестра сказала: «А ты не заметила ничего странного сейчас?», я поняла, что видела это не одна. Мы посмеялись, что это был солнечный удар массового поражения, но вскоре обо всем благополучно забыли. А вечером того же дня вышла новость о том, что в нашем районе был замечен странный объект, напоминающий тарелку. Так в семье родилась шутка о том, что нас забирали инопланетяне. Прошло десять лет, а мы до сих пор надеемся, что нас когда-нибудь заберут и спасут от всех проблем.

Юлия И.

Светящийся треугольник над пустыней

Руслан Б. утверждает, что однажды во время поездки за границу увидел в небе необычный светящийся объект треугольной формы. Мужчина даже сохранил видеозапись, которую впоследствии пытался рассмотреть подробнее.

Это было больше десяти лет назад, но видео и воспоминания с того дня я храню до сих пор. Я был за границей и увидел в небе над пустыней что-то, напоминающее светящийся треугольник. Казалось, что он был всего в паре километров над землей. Позже пересматривал видео с мыльницы, которая оказалась тогда под рукой, играл с яркостью и другими настройками, разглядел треугольник со сторонами по паре сотен метров и на огромной высоте (возможно, в паре километров он казался мне из-за свечения). До сих пор так и не понял, что это было, но именно с того момента поверил в нечто вроде инопланетян.

Руслан Б.

«Регулярно общаюсь в этом состоянии своеобразного транса с существами с других планет»

Камилла К. не утверждает, что лично видела инопланетян. Однако, по ее словам, она убеждена в существовании внеземной жизни благодаря особым медитативным практикам, которым ее научил гипнолог.

Не могу сказать, что я верю именно в инопланетян, но в то, что мы во Вселенной не одни – однозначно. Я убедилась в этом на собственном опыте с помощью особых медитаций, которым меня научил гипнолог, и регулярно общаюсь в этом состоянии своеобразного транса с существами с других планет. Правда, такие беседы конфиденциальны, поэтому их суть я рассказывать не могу, но могу поделиться контактом специалиста, который открыл для меня космос. Буквально.

Камилла К.

«От точки что-то отделилось прямо в воздухе»

Екатерина У. рассказала о необычном объекте, который ее отец заметил, находясь на крыше загородного дома. Сначала мужчина подумал, что это самолет, однако, посмотрев на светящуюся точку в бинокль, разглядел нечто цилиндрической формы. Позднее к наблюдению присоединились остальные члены семьи.

Я с родителями отдыхала за городом, и папа залез на крышу дома, чтобы починить ее. А минут через десять мы с мамой, сидя на кухне, услышали его крик – испугались, что он падает или случилось что-то еще, побежали на улицу. Как потом рассказывал отец, он увидел в небе яркую точку и списал ее на пролетающий самолет, но когда посмотрел на нее же в бинокль, то различил цилиндр, зависнувший в воздухе (точка и правда не двигалась с места). Дальнейшие события мы наблюдали уже втроем: от точки что-то отделилось прямо в воздухе, а затем она резко взлетела вверх и через несколько секунд исчезла из поля видимости. Я уверена, что это было чем-то вроде ракеты, зато родители с тех пор рассказывают эту историю о нашей «встрече с НЛО» при любом удобном случае. А еще именно так мы всей семьей подсели на документальные фильмы и сериалы об инопланетянах.

Екатерина У.

Вспышка света и странные следы на поле

Еще один очевидец, Григорий В., утверждает, что после необычной вспышки света обнаружил на поле странные линии, напоминавшие следы выжженной травы. Позднее он стал участником неофициального сообщества людей, которые называют себя контактерами и делятся историями о предполагаемых встречах с НЛО.

Я состою в неофициальном обществе контактеров (так называют людей, утверждающих, что они вступали в контакт с инопланетянами – Прим. ред.) в Санкт-Петербурге, а попал туда после того, как несколько лет назад встретил НЛО недалеко от деревни, где проводил лето. Я гулял днем в наушниках около леса, по полю – самому обычному, где обязательно встречаются ужи, борщевики или другие неприятные неожиданности. В какой-то момент в глаза резко ударила большая вспышка света, на секунду даже показалось, что я ослеп, но примерно через десять секунд все вернулось в норму, кроме поднявшегося ветра и непонятных линий на поле – траву в некоторых местах в нескольких шагах от меня будто выжгли. И я уверен, что этого не было до той самой вспышки света. Когда начал изучать вопрос, наткнулся на единомышленников – внутри нашего сообщества нет места осуждению и вопросам о сумасшествии, как это случается со знакомыми. Кто-то рассказывает истории о том, что видел инопланетян вживую, кому-то довелось наблюдать НЛО, а с кем-то, как и со мной, приключались вот такие случаи. Не знаю, есть ли у подобного научное обоснование, но это делает мою жизнь чуть ярче.

Григорий В.

Рассказы очевидцев заметно отличаются друг от друга. Кто-то говорит о внезапной темноте посреди ясного дня, кто-то вспоминает светящийся объект необычной формы, а кто-то связывает свои переживания с медитациями и предполагаемым контактом с внеземными существами.

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При этом ни один из приведенных рассказов сам по себе не доказывает существование инопланетян или посещение Земли внеземными цивилизациями. Наблюдаемые объекты могут иметь различные объяснения — от атмосферных явлений и оптических эффектов до земных объектов, которые трудно распознать с большого расстояния.

Но даже спустя годы герои этих историй продолжают вспоминать увиденное. И, возможно, именно это делает подобные рассказы такими притягательными: иногда человеку достаточно одного необычного момента, чтобы привычная картина мира уже никогда не казалась прежней.