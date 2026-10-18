Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛО

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лично беседовал с американскими военными пилотами, которые сообщали о встречах с необычными летающими объектами. По словам главы государства, один из летчиков наблюдал круглый объект, скорость которого якобы в четыре раза превышала скорость истребителя F-22, передает МойГород. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я не особо верил в подобные вещи. У меня есть друзья, которые только об этом и говорят. Но я точно знаю, что мы видим довольно странные вещи», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, он беседовал примерно с пятью или шестью пилотами ВВС США, которые рассказывали о необычных объектах, замеченных во время полетов. Президент подчеркнул, что считает этих летчиков надежными людьми, а не сторонниками теорий заговора.

Один из пилотов, как утверждает Трамп, видел круглый объект, двигавшийся в четыре раза быстрее американского истребителя F-22. Глава государства также рассказал, что пытался выяснить, мог ли объект оказаться кометой или чем-то другим.

«Я спросил: “Может быть, это была комета или что-то другое?” Он ответил: “Нет, сэр”», — пересказал разговор президент.

При этом Трамп не представил доказательств, которые позволили бы установить природу объекта или подтвердить указанную скорость. Само по себе наблюдение неопознанного объекта не свидетельствует о его внеземном происхождении.