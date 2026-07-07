Новая Конституция Казахстана: какие ценности станут главным ориентиром для общества

С 1 июля 2026 года в Казахстане официально вступила в силу новая Конституция. Главным изменением в политической системе страны стало упразднение привычного двухпалатного Парламента, состоявшего из Сената и Мажилиса. Теперь вместо них законодательную власть будет представлять однопалатный Курултай.

По словам главы государства, новая политическая модель Казахстана отныне строится по обновленной формуле: "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство". Токаев подчеркнул, что высшими ценностями государства теперь официально признаны справедливость, верховенство закона и права человека.

Помимо масштабной политической трансформации, президент подвел и экономические итоги последних лет. Глава госудраства отметил, что благодаря проведенным реформам ВВП Казахстана впервые в истории превысил 300 миллиардов долларов, показав рост в 6,5%.

В качестве главных задач на новом этапе развития страны президент обозначил укрепление энергетической и транспортно-логистической независимости Казахстана, а также максимальное вовлечение рядовых граждан в принятие ключевых государственных решений.

Главный эксперт "Института евразийской интеграции" Амина Косбаева отметила, что 1 июля 2026 года можно охарактеризовать как отправную точку нового этапа развития страны. Именно в этот день казахстанское общество официально переходит в совершенно другую политическую и историческую реальность. При этом начало этому переходу было положено 15 марта - в день, когда граждане проголосовали за принятие нового Основного закона на национальном референдуме.

- Официальное вступление в силу новой Конституции не следует воспринимать как формальность, не смотря на то, что это событие не принесло мгновенных изменений в повседневную жизнь казахстанцев. С практической точки зрения такой исход ожидаемый и логичный, ведь основные юридические положения, касающиеся прав и обязанностей граждан остались неизменны. Более того, в обновленном Основном законе эти положения усилены и расширены. К примеру, в конституционное поле зрения попали вопросы незаконного сбора, использования и хранения цифровых данных, регулирование которых особенно актуально в современных условиях активного технологического прогресса. Гарантируя право граждан на неприкосновенность личной жизни и безопасность персональной информации, Конституция укореняет приверженность государства безопасному и правовому развитию новых технологий в стране, - пояснила Амина Косбаева.

Главный эксперт отметила, что одним из наиболее важных элементов новой Конституции является закрепление курса на развитие общественного диалога и политического участия граждан в государственном управлении.

- Несомненно, речь идет о создании новой консультативной площадки с правом на законодательные инициативы Халық кеңесі. Данный орган расценивается как основной канал обратной связи с гражданами. Следовательно, результативность его деятельности станет отражением развития гражданского самосознания и политической активности казахстанцев, - дополнила Амина Косбаева.