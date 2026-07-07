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Ряд должностных лиц могут быть переназначены или переизбраны - Конституционный Суд

В ведомстве разъяснили, могут ли чиновники и лица, занимающие посты согласно Конституции 1995 года, претендовать на аналогичные позиции в рамках новой Конституции от 15 марта 2026 года.
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Ряд должностных лиц могут быть переназначены или переизбраны - Конституционный Суд
Фото пресс-службы Акорды

Конституционный Суд рассмотрел обращение Президента об официальном толковании положений Конституции, регламентирующих порядок занятия государственных должностей, сообщили в пресс-службе суда.

Судьи разъяснили, могут ли чиновники и лица, занимающие посты согласно Конституции 1995 года, претендовать на аналогичные позиции в рамках новой Конституции от 15 марта 2026 года.

В ведомстве также пояснили, что все установленные в обновленном Основном законе ограничения касаются исключительно тех назначений, которые осуществляются в порядке, предусмотренном действующей Конституцией.

- Конституция не содержит положений, предусматривающих учет сроков пребывания в соответствующих должностях, а также фактов избрания или назначения на них, имевших место в период действия Основного Закона 1995 года, при применении ограничений, - говорится в сообщении.

Таким образом, работа на высоких постах в период действия Конституции 1995 года не является юридическим барьером для продолжения карьеры после 1 июля 2026 года. Суд пришел к выводу, что такие лица имеют право быть избранными или назначенными на соответствующие должности.

- Для целей применения установленных указанными конституционными нормами ограничений избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение, - подчеркнули в Конституционном Суде.
 

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