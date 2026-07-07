В Минэнерго объяснили причины пробок на заправках в западных регионах Казахстана

Причины возникновения очередей на автогазозаправочных станциях в западных областях страны и текущую ситуацию с поставками топлива разъяснил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе брифинга в правительстве.
Спикер подчеркнул, что зафиксированные ранее заторы на станциях были вызваны исключительно логистическими сложностями, а не отсутствием самого ресурса.
- Новость выходила на прошлой неделе, что были в некоторых западных регионах пробки на заправках - министерство своевременно выделило необходимые объемы, там были вопросы в логистике, в доставке сжиженного нефтяного газа. Все вопросы решены, дефицита в регионах не наблюдается, - заявил Туткышбаев.
По словам замглавы ведомства, все казахстанские нефтеперерабатывающие заводы на данный момент функционируют в штатном режиме, а распределение топлива находится под постоянным контролем. Профильное министерство ведет непрерывную совместную работу с местными исполнительными органами (МИО) и представителями "Казахстан темир жолы" (КТЖ) для оперативного регулирования поставок.
- Министерство все необходимые объемы распределило в регионы. С начала месяца поступают основные объемы в регионы. При этом при возможности выработки дополнительных объемов газа мы распределяем дополнительные объемы в регионы. На сегодня дефицита в регионах не наблюдается. Все в ручном режиме прорабатываем с МИО и с коллегами из КТЖ, постоянно эта работа ведется, и сегодня, как видите, каких-либо жалоб или новостей, что в каком-либо регионе дефицит, не имеется, - резюмировал вице-министр.