Очереди на АГЗС на западе Казахстана: в Минэнерго прокомментировали ситуацию с автогазом

В Мангистауской и Атырауской областях водители жалуются на перебои со сжиженным газом. В профильном министерстве заявили, что выделили регионам дополнительные объемы топлива.

В Мангистауской и Атырауской областях автовладельцы столкнулись с длинными очередями на заправочных станциях под палящим солнцем. На сообщения о напряженной ситуации в регионах отреагировали в профильном ведомстве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минэнерго РК.

В министерстве утверждают, что поставки сжиженного нефтяного газа на запад страны идут стабильно и даже превышают ежемесячные нормы потребления. Чиновники подробно расписали распределение топлива по двум регионам.

Так, для Мангистауской области при запросе акимата в 18 тысяч тонн на июнь выделили 19,5 тысячи тонн. Из них дополнительные 1,5 тысячи тонн направили из ресурсов АО "СНПС-Актобемунайгаз", чтобы перекрыть выросший спрос. В Минэнерго заверили, что этих объёмов "полностью хватает для обеспечения местного автопарка и транзитного транспорта", а отгрузка товара идет каждый день.

В Атыраускую область при норме в 9 тысяч тонн на июнь поставили более 11,6 тысячи тонн газа. Маршруты снабжения пересмотрели заранее из-за остановки Атырауского НПЗ на плановый ремонт.

- Выделенный сверх потребности объём (свыше 2,5 тысячи тонн) надёжно перекрывает нужды автовладельцев на время ремонта АНПЗ, - сообщили в Минэнерго.

Также в ведомстве опровергли слухи о том, что локальные перебои связаны с падением добычи на Карачаганаке.

- Плановые работы на месторождении не оказывают негативного влияния на обеспеченность внутреннего рынка ГСМ. Отечественные потребители снабжаются топливом в штатном рабочем режиме, - заявили в Министерстве энергетики.

Чиновники добавили, что "ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики и местных исполнительных органов".