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Происшествия Социум

Охотник случайно застрелил друга в ЗКО

Трагедией закончился выезд на природу для двоих жителей ЗКО. Один из мужчин случайно выстрелил в своего товарища во время отдыха после охоты. Пострадавший скончался от ранения в живот.
Арайлым Усербаева
Охотник случайно застрелил друга в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инцидент произошел в степи минувшей зимой. Двое знакомых отправились на охоту и успели подстрелить несколько зайцев, после чего решили устроить перекур и отдохнуть.

Во время отдыха один из охотников заметил, что на его ружье налип снег. Мужчина попытался очистить оружие, но случайно задел спусковой крючок. Прогремел выстрел. К несчастью, прямо в секторе обстрела в этот момент находился его товарищ. Заряд попал ему в область живота. Ранение оказалось смертельным.

Следствие квалифицировало произошедшее как причинение смерти по неосторожности из-за грубого нарушения правил безопасности при обращении с оружием.

Суд учел, что подсудимый полностью признал вину, искренне раскаялся, а на его иждивении находятся несовершеннолетние дети. Также было принято во внимание мнение стороны потерпевших.

В итоге стрелявшему удалось избежать реального тюремного срока. Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь период отбывания наказания.

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