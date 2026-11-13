Они уже не надеялись выбраться: пятеро мужчин застряли на десять дней в затопленной пещере

Пятеро мужчин, отправившихся искать золото в пещеру в центральной части Лаоса, оказались заблокированы под землей после внезапного наводнения. Они провели в полной темноте около десяти дней, пока спасатели пытались добраться до них через узкие затопленные тоннели. Одного из мужчин удалось вывести с помощью профессиональных дайверов, еще четверо самостоятельно выбрались наружу, когда уровень воды начал снижаться, передает МойГород со ссылкой на ABC News.

Поиски золота обернулись ловушкой

Инцидент произошел в провинции Сайсомбун в центральной части Лаоса. 19 мая 2026 года семеро местных жителей отправились в пещеру на поиски золота. Они оказались внутри горной системы, где проходы и без того были труднодоступными.

Ситуация резко изменилась после сильных дождей. Вода стремительно затопила часть подземных тоннелей, а селевой поток и обломки перекрыли выход. Мужчины оказались отрезаны от внешнего мира.

Спасатели обнаружили жителей деревни, оказавшихся в ловушке в пещере в Лаосе после оползня.

Фото: Чаккрит Тэнгтанг / Facebook.

Пещера находилась примерно в 125 километрах к северо-востоку от столицы страны Вьентьяна. До места происшествия спасателям приходилось добираться пешком по гористой местности, а затем преодолевать сотни метров узких подземных проходов.

Спустя несколько дней поисков специалисты обнаружили пятерых мужчин живыми. Они находились примерно в 300 метрах от входа в пещеру, на каменистом выступе над водой. Двое остальных участников группы на тот момент оставались пропавшими без вести.

Спасателям пришлось ползти через затопленные тоннели

Джош Ричардс протискивается через узкий проход в пещере Пайнс недалеко от Тантанулы, штат Южная Австралия. Фото: ABC News.

Добраться до оказавшихся в ловушке мужчин было крайне сложно. Часть подземных проходов полностью находилась под водой, а ширина некоторых участков составляла всего около 60 сантиметров. Внутри было темно, узкие коридоры не позволяли спасателям свободно двигаться, а качество воздуха вызывало дополнительные опасения.

Финский спелеодайвер Микко Пааси, участвовавший в спасательной операции, рассказывал, что в некоторых местах ему приходилось буквально протискиваться вперед, извиваясь всем телом. По его словам, условия внутри были настолько тяжелыми, что он сравнил пещеру с воплощением клаустрофобии.

Чтобы добраться до мужчин, спасатели преодолевали сотни метров подземных ходов. На отдельных участках им приходилось переносить оборудование по одному предмету за раз. Дорога до людей и обратно занимала у профессиональной команды дайверов около пяти часов.

Пока готовилась эвакуация, спасатели несколько раз возвращались к мужчинам, доставляя им продукты и воду.

Одного мужчину вывели через затопленный тоннель

Микко Пааси рассказал, что на некоторых участках пещеры ему приходилось "протискиваться". Фото: ABC News.

29 мая спасательная операция перешла в самую опасную стадию. Уровень воды по-прежнему не позволял безопасно пройти через подводный участок, поэтому специалисты решили эвакуировать одного из мужчин с использованием аквалангического оборудования.

Операцию возглавил Микко Пааси. Он закрепил дыхательный регулятор во рту пострадавшего и помог ему пройти через затопленный участок. Мужчине пришлось довериться дайверу и следовать за ним через узкий подводный коридор.

По словам спасателя, он буквально удерживал голову мужчины между ног, одновременно контролируя его дыхательное оборудование и помогая двигаться вперед. Эвакуация потребовала серьезной подготовки и высокой концентрации: в узком тоннеле практически не было пространства для маневра.

В итоге мужчину удалось вывести наружу. Дайвер сообщил журналистам, что спасенный был жив и находился в удовлетворительном состоянии.

Четверо выбрались самостоятельно

Микко Пааси продвигается спиной вперёд, чтобы обнаружить группу людей, оказавшихся в ловушке в пещере в Лаосе. Фото: ABC News.

На следующий день произошло еще одно неожиданное событие. Пока спасатели готовились продолжить эвакуацию, уровень воды внутри пещеры начал снижаться.

Четверо мужчин, остававшихся в подземной камере, заметили изменение обстановки и решили самостоятельно пробираться к выходу. Они преодолели около 350 метров подземных проходов и выбрались наружу без серьезной помощи специалистов.

Спасатели, которые в тот момент готовились войти в пещеру, были удивлены, когда увидели мужчин, самостоятельно появившихся у входа. Их встречали родственники и местные жители. В лагере спасательной операции началось настоящее ликование.

Дайвер Микко Пааси позже рассказал, что момент возвращения мужчин к своим семьям стал одним из самых эмоциональных за все время операции.

Двое участников группы остались пропавшими

Несмотря на спасение пятерых мужчин, операция не завершилась полностью. Еще двое участников первоначальной группы оставались пропавшими без вести. Спасатели продолжали обследовать подземные помещения, поскольку не исключали, что мужчины могли находиться в другой камере пещеры.

Одна из версий появилась после рассказов спасенных: они упоминали узкую трещину в дальней части подземной системы, которая могла вести в дополнительную камеру. Специалисты рассматривали возможность обследовать этот участок.

Поиски осложнялись продолжающимися дождями и риском повторного затопления тоннелей.

История спасения в Лаосе напомнила о том, насколько опасными могут быть даже привычные для местных жителей подземные маршруты. Пятеро мужчин провели около десяти дней в изолированной пещере, а для их обнаружения и эвакуации потребовалась международная команда специалистов, включая дайверов из нескольких стран.