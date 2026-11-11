Мужчина провел 438 дней в Тихом океане после шторма и выжил на небольшой лодке

Вместе с напарником мужчина оказался в открытом океане без возможности вернуться на берег. Спустя 438 дней его обнаружили на одном из островов Маршалловых островов. За это время рыбак преодолел тысячи километров, пережил гибель своего спутника и научился выживать в условиях практически полной изоляции, передает МойГород.
Историю Альваренги подробно описало издание The Guardian со ссылкой на многочисленные интервью с мужчиной и свидетелями произошедшего.
Обычная рыбалка обернулась катастрофой
17 ноября 2012 года 36-летний Хосе Сальвадор Альваренга вышел в море из рыбацкого поселка Коста-Асуль в мексиканском штате Чьяпас. Вместе с ним находился 22-летний Эсекьель Кордоба, который согласился отправиться на рыбалку вместо обычного напарника Альваренги.
Мужчины рассчитывали провести в море около двух дней. Их лодка длиной примерно семь метров была оснащена мотором, рыболовным оборудованием и большим контейнером для хранения улова. На борту также находились запасы воды, топлива, льда, радиопередатчик и навигационное устройство.
Однако вскоре после выхода в море начался сильный шторм, который продолжался несколько дней. Огромные волны заливали лодку, а порывы ветра отбрасывали ее все дальше от побережья.
Рыбакам пришлось выбросить практически весь улов, чтобы облегчить судно и сохранить его устойчивость. Затем вышел из строя двигатель, перестало работать радио, а навигационное оборудование оказалось бесполезным.
Мужчины потеряли возможность связаться с берегом и определить свое местоположение. Вскоре они оказались далеко в Тихом океане, где рассчитывать на быструю помощь было практически невозможно.
Как рыбаки выживали посреди океана
Первое время мужчины пытались сохранить остатки провизии и рассчитывали на то, что их обнаружат спасатели. Однако дни проходили, а вокруг оставалась только вода.
Постепенно рыбаки приспособились добывать пищу самостоятельно. Они ловили рыбу, морских птиц и черепах, а также собирали дождевую воду. Иногда им приходилось пить кровь черепах и прибегать к другим способам утоления жажды.
Альваренга использовал рыболовные снасти, чтобы добывать пропитание, а также собирал пластиковые бутылки и другие предметы, которые попадались на поверхности океана. Некоторые из них помогали сохранять воду.
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По его словам, однажды мужчинам удалось обнаружить плавающий мусорный пакет, внутри которого оказались остатки овощей и немного испорченного молока. Даже такая случайная находка стала для них настоящей удачей.
Постепенно рыбаки научились ориентироваться по солнцу и звездам, наблюдать за птицами и следить за изменениями погоды. Однако самым тяжелым испытанием становилось не только отсутствие еды и питьевой воды, но и постоянное напряжение из-за невозможности предсказать, что произойдет дальше.
Напарник не пережил дрейф
Спустя некоторое время состояние Эсекьеля Кордобы начало ухудшаться. По рассказу Альваренги, его спутник заболел после употребления сырого мяса морских птиц, а затем практически перестал принимать пищу.
Несмотря на попытки поддержать напарника, его состояние продолжало ухудшаться. Вскоре Кордоба умер, оставив Альваренгу одного посреди Тихого океана.
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Смерть спутника стала для рыбака тяжелым психологическим испытанием. Мужчина рассказывал, что первое время продолжал разговаривать с телом напарника, словно тот все еще был жив. Он боялся окончательно остаться без единственного человека, с которым мог общаться.
По словам Альваренги, тело Кордобы оставалось в лодке еще несколько дней. Позже рыбак понял, что должен отпустить его в океан.
После этого он продолжил дрейфовать в одиночестве. Мужчина рассказывал, что иногда замечал на горизонте большие суда и пытался привлечь их внимание, однако ни одно из них не останавливалось.
Спасение спустя 438 дней
В конце января 2014 года Альваренга заметил землю. После более чем года в открытом океане перед ним появился небольшой остров в районе Маршалловых островов.
Рыбак направил лодку к берегу, а затем добрался до суши вплавь. Его обнаружили местные жители на атолле Эбон.
К тому моменту мужчина находился в крайне ослабленном состоянии. У него были опухшие ноги, он сильно похудел и с трудом передвигался. После спасения его доставили в медицинское учреждение, где врачи оценили состояние здоровья.
По данным The Guardian, Альваренга провел в дрейфе 438 дней и преодолел около 10,8 тысячи километров. Он оказался примерно в 6,7 тысячи километров от места, откуда начиналось его путешествие.
Первоначально история рыбака вызвала сомнения у некоторых наблюдателей. Люди не могли поверить, что человек способен провести столько времени в открытом океане на небольшой лодке. Однако журналистское расследование, свидетельства очевидцев, данные о пропаже двух рыбаков в Мексике и подтверждение личности судна помогли установить достоверность основных обстоятельств произошедшего.
Жизнь после возвращения на сушу
После спасения Альваренга вернулся на родину в Сальвадор, где встретился с семьей. Однако возвращение к обычной жизни оказалось непростым. Мужчина рассказывал, что после пережитого испытывал страх перед водой, плохо спал и тяжело переносил одиночество.
Позже он отправился в Мексику, чтобы выполнить обещание, данное погибшему напарнику. Альваренга встретился с матерью Эсекьеля Кордобы и рассказал ей об обстоятельствах смерти сына.
История рыбака получила международную известность. Впоследствии журналист Джонатан Франклин выпустил книгу «438 дней», основанную на многочисленных беседах с Альваренгой и расследовании его путешествия.
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Однако история сопровождалась и спорами. В 2015 году родственники погибшего Кордобы обвинили Альваренгу в употреблении останков напарника во время выживания и подали иск. Сам рыбак отрицал эти обвинения. Таким образом, обстоятельства гибели Кордобы и последующие обвинения стали отдельной частью истории, вызвавшей общественный резонанс.
Несмотря на пережитое, Альваренга смог вернуться к жизни на суше. Его история стала одним из самых известных задокументированных случаев длительного выживания человека в открытом океане.