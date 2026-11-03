Полуторагодовалая девочка провела 58 часов на дне колодца и выжила

В октябре 1987 года в американском городе Мидленд, штат Техас, произошёл случай, за которым следила практически вся страна. Полуторагодовалая Джессика Макклюр упала в узкий заброшенный колодец глубиной около 6,7 метра и оказалась в ловушке. Спасателям потребовалось почти двое с половиной суток, чтобы добраться до ребёнка. Всё это время девочка находилась под землёй, а ход спасательной операции транслировали по телевидению, передает МойГород

Как ребёнок оказался в колодце

Инцидент произошёл 14 октября 1987 года на заднем дворе дома тёти Джессики, где её мать и тётя организовали небольшой частный детский сад. Девочка играла с другими детьми, когда провалилась в отверстие заброшенного колодца.

Диаметр отверстия составлял всего около 20 сантиметров. Ребёнок упал примерно на 6,7 метра и застрял в узкой части шахты. При этом одна нога оказалась зажата в неудобном положении рядом с телом, из-за чего девочка практически не могла двигаться.

Родственники и очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Когда спасатели прибыли на место, стало понятно, что обычными способами достать ребёнка не получится: шахта была слишком узкой, а любое неосторожное движение могло привести к дополнительным травмам.

Спасатели прокладывали путь через твёрдую породу

Операция оказалась значительно сложнее, чем предполагалось изначально. Специалисты решили пробурить рядом с колодцем отдельную вертикальную шахту, а затем проложить от неё горизонтальный тоннель непосредственно к месту, где находилась Джессика.

Работы осложнялись чрезвычайно твёрдой породой. Буровые инструменты ломались, а некоторые участки приходилось проходить с помощью отбойных молотков и специального оборудования. Даже алмазные сверла не всегда справлялись с плотным грунтом.

Спасение Джессики МакКлюр. 1987 год. Фото: Scott Shaw

Спасатели работали практически круглосуточно. В операции участвовали пожарные, полицейские, специалисты по бурению, горнодобывающие эксперты, медики и добровольцы.

Чтобы следить за состоянием ребёнка, в колодец опустили микрофон. Через него спасатели слышали плач девочки, её голос и отдельные звуки. Когда мать обращалась к дочери, Джессика отвечала ей и звала: «Мама».

Для поддержания температуры в узкое отверстие подавали тёплый воздух. Медики постоянно оценивали состояние ребёнка и следили за его дыханием.

По мере продвижения спасателей сроки окончания операции неоднократно переносились. Сначала рассчитывали освободить девочку значительно раньше, однако твёрдая порода и сложное положение ребёнка заставляли специалистов действовать предельно осторожно.

58 часов ожидания

Пока под землёй продолжались работы, у колодца собирались родственники, соседи и добровольцы. За развитием событий следили американские телеканалы, которые регулярно передавали информацию о ходе спасательной операции.

Джессика провела в колодце около 58 с половиной часов без еды и воды. Её положение оставалось крайне опасным: нога была зажата, а длительное пребывание в таком положении могло привести к серьёзным нарушениям кровообращения.

16 октября спасателям наконец удалось пробить проход к девочке. Однако даже после этого потребовалось дополнительное время, чтобы расширить отверстие и аккуратно освободить её из узкой шахты.

Вечером того же дня Джессику закрепили на специальной доске и с помощью троса подняли на поверхность. Когда ребёнок появился наверху, собравшиеся вокруг спасатели, родственники и очевидцы встретили его аплодисментами и радостными возгласами.

После почти трёх суток под землёй девочка была жива и находилась в сознании.

Что произошло с девочкой после спасения

Фото: Bettmann/Getty Images

Сразу после извлечения из колодца Джессику доставили в больницу. Врачи обнаружили серьёзные повреждения тканей правой ноги, вызванные длительным сдавливанием и нарушением кровообращения. Некоторое время медики опасались, что конечность придётся ампутировать.

Девочке провели несколько операций, чтобы восстановить кровообращение и сохранить ногу. Однако спасти её полностью не удалось: из-за развившейся гангрены врачам пришлось ампутировать один палец на правой ноге.

20 ноября 1987 года, спустя более месяца после происшествия, Джессику выписали из больницы. Её восстановление продолжилось уже дома.

История получила огромный общественный резонанс. Семья девочки получила множество писем, подарков и пожертвований от людей со всего мира. Для неё также создали специальный трастовый фонд, в который поступали средства на будущее.

Джессика выросла, окончила школу, вышла замуж и стала матерью двоих детей. Сама она практически не помнит произошедшего, поскольку на момент происшествия ей было всего полтора года.

История получила название «Спасение малышки Джессики» и стала одним из самых известных примеров масштабной спасательной операции в США. Она показала, насколько слаженная работа специалистов, добровольцев и медиков может изменить исход ситуации, когда счёт идёт буквально на часы.