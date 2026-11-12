Упал в узкую расщелину и не мог выбраться: мужчину спасли спустя четыре дня

В 2019 году Житель Камбоджи Сум Бора оказался в ловушке после того, как упал в узкую расщелину пещеры во время сбора помёта летучих мышей. Мужчина не мог самостоятельно выбраться и провёл под землёй четыре дня без еды и воды. Спасти его удалось благодаря знакомому, который случайно обнаружил пропавшего, передает МойГород со ссылкой на ABC News.

Как мужчина оказался в ловушке

Фото © AP Photo / Uncredited, ASSOCIATED PRESS

Сум Бора занимался сбором гуано — помёта летучих мышей, который используют в качестве удобрения. Во время работы мужчина упал в узкую расщелину между скалами и оказался зажат внутри пещеры.

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Выбраться самостоятельно он не смог: пространство было настолько тесным, что мужчина практически не мог двигаться. В течение четырёх дней он оставался под землёй без запасов пищи и питьевой воды.

Как удалось его найти и освободить

Когда мужчина не вернулся домой, родственники забеспокоились и начали поиски. В итоге его обнаружил брат, который сообщил о случившемся полиции. Спасатели установили, что Сум находится в труднодоступной расщелине в районе горы Чакри в провинции Баттамбанг на северо-западе Камбоджи.

Фото © AP Photo / Uncredited, ASSOCIATED PRESS

К операции привлекли около 200 человек. Чтобы освободить мужчину, спасателям пришлось постепенно разрушать части скалы, которые удерживали его в ловушке. Операция продолжалась около 10 часов.

Сум Бора провёл в заточении почти четыре дня. Когда его наконец извлекли из расщелины, он выглядел крайне ослабленным. Мужчину доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

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История произошла в августе 2019 года. По данным Associated Press, на момент происшествия мужчине было 28 лет.