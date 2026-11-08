Мужчина заблудился в пустыне и 9 дней выживал без еды и воды

В апреле 1994 года итальянский спортсмен Мауро Проспери отправился в Сахару, чтобы принять участие в одном из самых сложных соревнований на выносливость — многодневном марафоне Marathon des Sables. Он был опытным бегуном, служил в полиции и представлял Италию на международных соревнованиях, передает МойГород.

Однако на четвёртый день забега его жизнь превратилась в борьбу за выживание. Песчаная буря сбила мужчину с маршрута, уничтожила привычные ориентиры и унесла далеко от остальных участников. В итоге он оказался один посреди пустыни, без нормальных запасов воды и практически без надежды на скорое спасение. Следующие девять с половиной дней стали самым тяжёлым испытанием в его жизни.

Песчаная буря изменила всё

В 1994 году 39-летний Мауро Проспери участвовал в Marathon des Sables — многодневном забеге по пустыне Сахара на территории Марокко. Участникам предстояло преодолеть сотни километров по песчаным дюнам, каменистой местности и засушливым равнинам. Соревнование считалось одним из самых тяжёлых в мире: спортсмены должны были не только выдерживать экстремальную жару, но и самостоятельно нести большую часть необходимого снаряжения и продовольствия.

Проспери хорошо подготовился к забегу. Он занимался современным пятиборьем, имел отличную физическую форму и был одним из сильнейших участников соревнований. К четвёртому этапу мужчина занимал седьмое место и рассчитывал улучшить свой результат.

Но 14 апреля всё пошло не по плану. Во время очередного этапа началась сильная песчаная буря. Ветер поднял в воздух огромное количество песка, видимость практически исчезла. Мелкие частицы били по лицу и попадали в глаза, а спортсмены с трудом могли различать происходящее вокруг.\

Фото: Handout

Организаторы заранее предупреждали участников о необходимости искать укрытие во время подобных погодных явлений. Однако Проспери продолжал двигаться, надеясь не потерять своё место в соревновании. В итоге он оказался отрезан от остальных бегунов.

Буря продолжалась несколько часов. Когда ветер наконец стих, спортсмен обнаружил, что окружающий ландшафт полностью изменился. Песчаные дюны выглядели иначе, следы и ориентиры исчезли. Мужчина попытался определить своё местоположение, но быстро понял, что потерял маршрут.

Поиски не принесли результата

Проспери рассчитывал, что организаторы скоро обнаружат его отсутствие и начнут поиски. У него были компас, карта, спальный мешок, немного обезвоженной еды и ограниченный запас воды. Сначала он не паниковал и надеялся самостоятельно вернуться к маршруту.

На следующий день мужчина продолжил движение, пытаясь найти контрольные пункты соревнования. Однако вокруг не было ни других участников, ни следов лагерей, ни обозначений маршрута.

В какой-то момент он услышал звук вертолёта. Проспери решил, что спасатели наконец нашли его. Он запустил сигнальную ракету, размахивал итальянским флагом и пытался привлечь внимание пилота. Но воздушное судно пролетело мимо, так и не заметив спортсмена.

Тем временем организаторы соревнований действительно начали поиски. К ним подключились военные, вертолёты и местные проводники, хорошо знавшие пустыню. Однако обнаружить мужчину не удавалось.

Проспери постепенно осознавал, что рассчитывать только на помощь извне опасно. Ему предстояло самостоятельно найти воду и выбраться из пустыни.

Летучие мыши, насекомые и собственная моча

Самым серьёзным испытанием стала нехватка воды. Запасы быстро заканчивались, а жара и физическая нагрузка усиливали обезвоживание. Спортсмен понимал, что без жидкости долго не протянет.

Фото: The Guardian

В поисках укрытия он обнаружил небольшое каменное сооружение — марабут, традиционную мусульманскую усыпальницу, которая могла служить убежищем для путников. Внутри мужчина нашёл летучих мышей. Позднее он рассказывал, что использовал их как пищу, стараясь получить хоть немного жидкости и энергии.

Ему также приходилось искать мелких животных и насекомых. Проспери ловил мышей, змей, ел муравьёв и жевал листья растений. Иногда он собирал влагу, которая могла помочь продержаться ещё немного.

В первые дни мужчина сохранил небольшое количество собственной мочи в бутылке на случай крайней необходимости. Когда ситуация стала критической, ему пришлось выпить её, пытаясь справиться с обезвоживанием.

Несмотря на физическую подготовку, организм постепенно истощался. Ноги покрылись болезненными мозолями, обувь натирала кожу, а постоянная жара делала каждый следующий переход всё тяжелее. Чтобы облегчить боль, Проспери даже срезал заднюю часть своих кроссовок.

В какой-то момент отчаяние стало настолько сильным, что мужчина перестал верить в возможность спасения. Однако обстоятельства сложились так, что он продолжил борьбу за жизнь.

Девять с половиной дней среди песков

Проспери решил двигаться дальше, ориентируясь на облака и пытаясь найти признаки растительности или воды. Он старался идти в более прохладные часы, укрывался от солнца и использовал песок, чтобы сохранять тепло ночью.

Каждый день превращался в повторение одного и того же испытания: найти тень, добыть хоть немного пищи, отыскать воду и продолжить путь. Мужчина не знал, в какой стороне находится ближайшее поселение, а привычные ориентиры пустыни не давали точного ответа.

По мере продвижения он всё дальше удалялся от места проведения марафона. В итоге Проспери пересёк границу Марокко и оказался на территории Алжира. По некоторым оценкам, от официального маршрута соревнований он отклонился почти на 300 километров.

Примерно на восьмой день ему удалось обнаружить небольшое скопление воды в пересохшем русле. После продолжительного обезвоживания организм с трудом принимал жидкость: сначала мужчина не мог нормально пить и испытывал сильную слабость. Ему приходилось делать небольшие глотки, постепенно восполняя потерю воды.

Эта находка дала ему силы продолжить путь. Вскоре Проспери заметил следы животных, а затем и человеческие следы. Это означало, что где-то поблизости могли находиться люди.

Встреча, которая спасла ему жизнь

Фото: The Guardian

На девятый или десятый день блужданий, спустя примерно девять с половиной суток после того, как он потерялся, Проспери наконец увидел стадо коз. Рядом находилась девочка, которая пасла животных. Так спортсмен вышел к кочевникам-туарегам.

Его внешний вид был настолько изменён, что девочка сначала испугалась незнакомца и убежала. Мужчина выглядел крайне истощённым, его лицо осунулось, а одежда была грязной и изношенной. Позднее он рассказывал, что к моменту встречи весил около 43 килограммов.

На помощь пришли местные жители. Они дали ему козье молоко, однако после длительного голодания организм не смог сразу принять пищу и жидкость — Проспери стало плохо. Затем его доставили к людям, откуда он попал к алжирским военным.

Сначала военнослужащие отнеслись к незнакомцу с подозрением и проверяли его личность. Когда выяснилось, что перед ними участник международного марафона, ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу в городе Тиндуф.

Состояние спортсмена было тяжёлым. Он потерял значительную часть веса, страдал от сильного обезвоживания и повреждений внутренних органов. Врачи несколько дней занимались его восстановлением, а затем продолжили лечение в больнице.

Он вернулся в пустыню спустя три года

После возвращения домой Проспери стал известен как человек, которому удалось пережить почти десять дней в Сахаре без нормальных запасов воды. Его история вызвала огромный интерес, хотя некоторые представители организаторов марафона сомневались в отдельных подробностях рассказа и продолжительности его пребывания в пустыне.

Сам спортсмен утверждал, что провёл там девять с половиной дней и преодолел сотни километров, прежде чем встретил людей. Позднее он рассказывал о пережитом в интервью и подробно описал свой опыт.

Несмотря на тяжёлые последствия, Проспери не отказался от спорта. Ему потребовалось время, чтобы восстановить здоровье и физическую форму. Уже в 1997 году он снова вышел на старт Marathon des Sables. Впоследствии он возвращался к соревнованию ещё несколько раз, а последний забег провёл в 2017 году.

История Мауро Проспери стала одним из самых известных примеров выживания в экстремальных условиях. Человек, который отправился в пустыню ради спортивного соревнования, оказался в сотнях километров от маршрута и провёл почти десять дней без нормальных запасов воды. Его спасли не только физическая подготовка и выносливость, но и способность приспосабливаться к обстоятельствам, которые ежедневно угрожали его жизни.