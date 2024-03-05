Редакция «МГ» не раз писала историю уральцев Дениса Рудных и Кристины Кольченко. В прошлом году молодых людей обвинили в сепаратизме и разжигании межнациональной розни. Поводом тому послужила видеозапись из «Чат-рулетки», в которой, по версии следствия, Рудных и Кольченко выражают свои сепаратистские взгляды.

На видео Денис Рудных рассказал собеседнику, что родился в российском городе Екатеринбурге, а в 1992 году переехал в Уральск. Из разговора, выяснилось, что героя чат-рулетки из ЗКО возмущают «поселковые, которые, зная русский язык, с русскими говорят на казахском языке».

Видео вызвало шквал возмущений жителей ЗКО. Полиция личность мужчины установила. Однако дело против него не возбудили — прокуратура, по данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, не нашла состава преступления в действиях мужчины из видеоролика.

Сам же герой видео, стоя в опорном пункте полиции, пояснил, что будучи в нетрезвом состоянии, решил зайти в чат-рулетку. Ведущий задавал провокационные вопросы, на которые он давал не совсем точные ответы. Тогда же Рудных принес свои извинения. Однако этого оказалось не достаточно.

В июне 2023 года Дениса Рудных и Кристину Кольченко признали виновными и приговорили к пяти годам и двум месяцам заключения. Не согласившись с таким суровым решением суда, осужденные подали апелляционную жалобу. Они заявили, что скандальный разговор длился 40 минут, но их собеседник Пан Василь смонтировал трех и пятиминутные ролики, оставив лишь провокационные моменты и выложил его в сеть. Коллегия отменять приговор суда не стала. Безрезультатным оказалось и обращение в Верховный суд.

Сестра Дениса Рудных Евгения говорит, что её брат тяжело переживает вердикт суда. В местах лишения свободы у него обострилось заболевание. Он сильно похудел, а врачи диагностировали ему зоб.

– С апреля прошлого года он содержится под арестом. За что? За смонтированный ролик? Дело велось с явными нарушениями, не взяли во внимание многие важные вещи. Во-первых, Денис не говорил, что Павлодар, Уральск, Семей - это российские города. Он сказал, что это самые русские города Казахстана, то есть там живут много русских. Статистика переписи населения есть, действительно в этих городах русских живет больше, чем в других городах Казахстана. Тем более это была цитата Жириновского, цитирование не запрещено законом. Во-вторых, видео в самом начале подписывается, что оно создано лишь в развлекательных целях. Для Пан Василя действительно это игрушка, но не для нас. В-третьих, не взяли во внимание результаты независимой экспертизы, - говорит Евгения.

По словам женщины, Денису Рудных отказали не только в рассмотрении дела в Кассационном суде, но и в условно-досрочном освобождении. Евгения считает, что в Казахстане было немало случаев, когда за более агрессивные сепаратистские высказывания, люди отделывались лишь предупреждением и разъяснительной беседой. В качестве примера она привела случай, когда двое подростков и один взрослый в той же «Чат-рулетке» достаточно открыто выражали свое мнение с призывами "дать в руки автомат".

Евгения говорит, что отчаявшись, Денис Рудных четвертого марта вынужден был объявить сухую голодовку. Он полностью отказался от еды и питья.

– В феврале к Денису ходила мама, брат сильно похудел, выглядел больным. Он сказал, что объявляется голодовку «до конца». В случае его смерти, мы будем винить тех, кто довел его до такого состояния. У меня сейчас нет никакого доверия к нашим органам. Пять лет - это слишком суровый приговор. Мы боимся за его жизнь и здоровье, - заключила Евгения.

В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что Денис Рудных действительно четвертого марта официально объявил голодовку. О своем решении он заранее предупредил руководство учреждения. Сейчас осужденный находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

– По нашим данным, у Дениса Рудных нет претензий к режимному учреждению и условиям содержания. Он не согласен с решением государственных органов, которые ведут его дело, - отметили в ведомстве.

В ДУИС заверили, что правозащитники, у которых есть право на посещение режимного учреждения, могут беспрепятственно осуществлять свою деятельность.

Скандал на эту тему не первый. Ранее двое юношей и мужчина были готовы к тому, чтобы Россия «забрала Уральск и Чапаево». Но когда за ними приехали сотрудники КНБ, они уже были патриотами. А двое оказались несовершеннолетними.

Стоит отметить, что политологи СНГ уже не раз предупреждали людей о провокациях в подобных чат-рулетках. Собеседник выискивает людей, делает запись и публикует в сети, чтобы таких «говорунов» привлекли к ответственности в странах проживания.