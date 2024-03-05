Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в Жангалинском райсуде рассмотрели дело о мелком хулиганстве.

Как следует из материалов дела, мужчина "не прислушиваясь к устным замечаниям фельдшера больницы, проводившего медицинское освидетельствование, в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес фельдшера и мешал ему его работе".

В суде сельчанин полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.