Один ребенок погиб и трое пострадали в ДТП в Атырауской области

Один ребенок погиб и трое пострадали в ДТП в Атырауской области

Авария произошла четвертого марта в 17:00. Столкнулись четыре автомобиля: Toyota Prado, Kia, КамАЗ и ВАЗ-2112, сообщает департамент полиции Атырауской области. Водитель ВАЗа и его пассажир-подросток погибли на месте. Женщина-пассажир и трое подростков госпитализировали в Атыраускую областную больницу. Ведётся сбор документов по делу.