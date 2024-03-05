По информации телеканала 24KZ на месте пяти аварийных домов инвесторы возведут новые жилые комплексы. По программе реновации жилищного фонда в областном центре уже построили 16 многоэтажек.

Большинство домов, находящихся в аварийном состоянии, сосредоточены в центре города, в его исторической части. Жители все еще проживают в угрюмых двухэтажных зданиях на улице Гумара Караша. Существует мнение, что на такое жилье нет желающих покупателей. Жителям сложно самостоятельно накопить на новое жилье, из-за чего им приходится ожидать поддержки от местного правительства.

Жительница города Аида Айдабулова живет в аварийном доме больше десяти лет.



— Нужно сносить, потому что дом старый. Стены уже всё, трещины по всему дому. У нас ни туалетов, ничего нет внутри. Мы живём уже больше 10 лет, — рассказала жительница города.

Всего в Уральске насчитывается свыше 50 таких домов. Процесс их сноса в рамках программы реновации стартовал в 2015 году. На территории, где ранее располагались аварийные и старые дома, инвесторы возводят новые многоквартирные дома. Владельцам предлагается вариант замены на альтернативное жилье.

За восемь лет в центре области было демонтировано 32 старых и разрушенных здания. Взамен построили 16 новых многоквартирных домов. Эксперты утверждают, что программа по обновлению жилищного фонда продлится до 2029 года. Инвесторы получают поддержку от государства в виде упрощения процедуры получения земельных участков, уже оборудованных необходимыми инженерными сетями.

Заведующий сектором ЖКХ и газотехнической инспекции города Нуртлеу Шайдыгалиев сказал, что на месте аварийных домов ведется строительство семи многоэтажек. Эти работы планируется завершить к 2025 году. В процессе реализации данной программы 263 семьи были обеспечены новыми жилищами.