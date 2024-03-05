Священный для всех мусульман месяц Рамазан длится 30 дней и верующие должны соблюдать обязательный пост. Приверженцы ислама в течение Оразы с первых лучей солнца до его заката соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья, курения и стремятся сохранять свой язык от сквернословия, а душу – от нечистых помыслов.

Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю – ифтар – можно совершать только после заката. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана на месяц Рамазан в 2024 году.

В соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. А ночь с 5 на 6 апреля – священная ночь Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт.

В заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.