В Западно-Казахстанском филиале «Правительство для граждан» сообщили, что теперь госуслуги можно получить в торговых домах города. Зоны самообслуживания Connection point расположены в торговом доме Dom Byta и «Московский», а также в «Центре приема граждан» по адресу Сарайшык, 47.

— Гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут получить ЭЦП, регистрацию по месту жительства, получить справки о пенсионных начислениях и другие. Через секторы самообслуживания в ТРЦ и на рынках было оказано более двух тысяч услуг. Одной из востребованных в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям», — сказано в сообщении ведомства.