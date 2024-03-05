Рогов сайги на шесть млрд тенге нашли в Toyota Prado в ЗКО

— В автомобиле находились 2 138 рогов сайги, более двух миллионов тенге, прибор ночного видения и стационарная радиостанция. По факту проводят оперативные мероприятия. Водителя задержали. Сотрудники полиции устанавливают всех причастных лиц, — пояснил главный полицейский.

Как рассказал начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев, в феврале этого года на трассе Уральск — Атырау сотрудники полиции остановили Toyota Prado, в котором находились рога сайги и деньги.Он отметил, по предварительным данным ущерб государству составил около шести млрд тенге.