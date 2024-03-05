Как сообщили в общественном фонде nemolchikz_official, в Актау вынесли приговор убийце 21-летней спортсменки Валерии Шальновой. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил его к 22 годам лишения свободы.

– Красивая, сильная, талантливая Лера погибла от рук бывшего парня. Он убил её и попытался сымитировать суицид. Родные рассказывали о том, как её молодой человек контролировал Леру, следил за ней, ограничивал её, были синяки. Тело девушки нашли рыбаки на водоканале. Смерть наступила в 5 утра, но в 6 утра с её телефона были «прощальные» сообщения. Оказалось, что бывший парень забрал её телефон и таким образом хотел ввести всех в заблуждение, - написали правозащитники.

Кстати, изначально дело действительно зарегистрировали по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Однако родные не поверили в эту версию. И только после многочисленных обращений досудебное расследование начали по статье убийство и изнасилование.