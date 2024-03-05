На базе областной прокуратуры функционирует фронт-офис. За помощью к прокурорам может обратиться любой инвестор. По словам старшего прокурора ЗКО Артура Шокпанова, при возникновении каких-либо проблемных вопросов в реализации инвестиционного проекта они могут обратиться в прокуратуру. Их ситуацию будут рассматривать на заседании фронт-офиса. Чаще всего у инвесторов возникают проблемы при получении субсидий, по предоставлению земельных участков, по гражданским спорам и так далее.
Фронт-офис функционирует с 2023 года. Только с начала года прокуроры помогли четырем инвесторам.
Так, в надзорный орган обратился руководитель ТОО «СпецСтрой-Сервис» Булат Шакимов. Он решил реализовать инвестиционный проект, и построить в Таскалинском районе цементный завод. Производительная мощность завода - один миллион тонны в год.
– Мы выполнили значительный объем работы, провели взыскание сырья, за границей провели опыты с сырьем. определили химический состав. С акиматом области подписали контракт на добычу цементного сырья. После этого с национальной компанией Kazakh Invest подписали договор о поиске инвесторов, и в октябре 2023 года мы нашли китайскую компанию. Это компания №1 в мире в области производства цемента. Мы подписали меморандум о строительстве цементного завода в Таскалинском районе, - рассказал Булат Шакимов.
Срок реализации проекта - два года. Завод должны были достроить в октябре 2025 года. Однако, по словам Шакимова, управление земельных отношений подало в суд на расторжение контракта. К этому моменту на реализацию проекта уже было потрачено порядка полутора миллиарда тенге. Среди них не только собственные средства инвесторов, но и заемные.
– Строительство было на грани срыва. Управление действовало в рамках закона, ведь мы действительно не производили добычу сырья. А добывать я не могу потому что нет пока цементного завода. Я случайно наткнулся на интервью президента, где он говорит, что все инвестиции свыше 50 миллионов долларов должны быть на особом контроле правительства и органов прокуратуры. Я решил обратиться за помощью к прокурорам, и мне действительно помогли. Провели заседание, рассмотрели проблему и дали нам возможность реализовать наш проект до конца. Выражаю огромную благодарность фронт-офису. Мои китайские партнеры тоже были приятно удивлены, что в Казахстане так защищается бизнес, - поделился Булат Шакимов.
Предприниматель заверил, что в ближайшее время в Таскалинский район будет передислоцирован китайский завод со всем необходимым оборудованием. Во время строительство будет задействовано более тысячи человек. Произведенный цемент будет реализоваться на территории ЗКО и Атырауской области.