По данным департамента полиции ЗКО, водитель ПАЗа наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Жукова. Маршрутный автобус №52 водворили на спецстоянку. В ведомстве отметили, что по результатам медицинской экспертизы в отношении водителя примут решение. В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в больницу. 41-летней женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Её осмотрел нейрохирург, назначено амбулаторное лечение.