Пассажирский самолет рассыпался на части после взлета: погибли 160 человек

6 июня 1994 года пассажирский самолёт Ту-154М китайской авиакомпании China Northwest Airlines потерпел катастрофу вскоре после вылета из города Сиань. Лайнер разрушился в воздухе и упал примерно в 29 километрах от аэропорта. Все 160 человек, находившиеся на борту, погибли, передаёт редакция со ссылкой на материалы об авиационном происшествии, передает МойГород
Самолёт выполнял внутренний рейс WH2303 из Сианя в Гуанчжоу. На борту находились 146 пассажиров и 14 членов экипажа. Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории гражданской авиации Китая.
Как произошла катастрофа
Ту-154М вылетел из аэропорта Сяньян утром 6 июня. Вскоре после взлёта экипаж сообщил о необычном поведении самолёта и посторонних звуках. Лайнер начал испытывать проблемы с управлением, а его положение в воздухе становилось всё более нестабильным.
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Через несколько минут после вылета самолёт стал резко отклоняться от заданного курса и совершать неконтролируемые движения. Экипаж пытался стабилизировать полёт, однако ситуация продолжала ухудшаться.
Примерно через девять минут после взлёта самолёт разрушился в воздухе. Его обломки упали на землю в районе пригородов Сианя. Все 160 человек на борту погибли.
Что стало причиной крушения
Расследование установило, что к катастрофе привела ошибка, допущенная при техническом обслуживании самолёта.
Накануне вылета специалисты проводили работы с системой автоматического управления. Во время обслуживания были перепутаны электрические разъёмы двух блоков, отвечавших за стабилизацию самолёта по разным осям.
Из-за неправильного подключения система управления начала работать некорректно. Автоматика реагировала на движения самолёта неправильно, усиливая отклонения вместо того, чтобы их компенсировать. В результате колебания становились всё сильнее, и лайнер потерял управляемость.
Экипаж не смог своевременно определить причину неисправности и восстановить нормальное управление. Возникшие перегрузки привели к разрушению конструкции самолёта в воздухе.
Таким образом, непосредственной причиной катастрофы стала ошибка при техническом обслуживании, которая нарушила работу системы автоматического управления.
Последствия трагедии
Крушение рейса WH2303 стало одной из самых смертоносных авиационных катастроф в истории Китая. Гибель всех 160 человек на борту привлекла внимание к вопросам контроля качества технического обслуживания, проверки правильности подключения оборудования и безопасности эксплуатации пассажирских самолётов.
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Трагедия под Сианем показала, что даже небольшая ошибка при обслуживании воздушного судна может привести к катастрофическим последствиям, если она затрагивает системы управления полётом и остаётся незамеченной перед вылетом.