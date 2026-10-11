Пассажирский самолет рассыпался на части после взлета: погибли 160 человек

Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории гражданской авиации Китая.

6 июня 1994 года пассажирский самолёт Ту-154М китайской авиакомпании China Northwest Airlines потерпел катастрофу вскоре после вылета из города Сиань. Лайнер разрушился в воздухе и упал примерно в 29 километрах от аэропорта. Все 160 человек, находившиеся на борту, погибли, передаёт редакция со ссылкой на материалы об авиационном происшествии, передает МойГород

Самолёт выполнял внутренний рейс WH2303 из Сианя в Гуанчжоу. На борту находились 146 пассажиров и 14 членов экипажа. Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории гражданской авиации Китая.

Ту-154М авиакомпании China Northwest Airlines, идентичный разбившемуся. Фото: Wikipedia

Как произошла катастрофа

Ту-154М вылетел из аэропорта Сяньян утром 6 июня. Вскоре после взлёта экипаж сообщил о необычном поведении самолёта и посторонних звуках. Лайнер начал испытывать проблемы с управлением, а его положение в воздухе становилось всё более нестабильным.

Через несколько минут после вылета самолёт стал резко отклоняться от заданного курса и совершать неконтролируемые движения. Экипаж пытался стабилизировать полёт, однако ситуация продолжала ухудшаться.

Примерно через девять минут после взлёта самолёт разрушился в воздухе. Его обломки упали на землю в районе пригородов Сианя. Все 160 человек на борту погибли.

Что стало причиной крушения

Расследование установило, что к катастрофе привела ошибка, допущенная при техническом обслуживании самолёта.

Накануне вылета специалисты проводили работы с системой автоматического управления. Во время обслуживания были перепутаны электрические разъёмы двух блоков, отвечавших за стабилизацию самолёта по разным осям.

Из-за неправильного подключения система управления начала работать некорректно. Автоматика реагировала на движения самолёта неправильно, усиливая отклонения вместо того, чтобы их компенсировать. В результате колебания становились всё сильнее, и лайнер потерял управляемость.

Разбившийся самолёт за 5 лет и 9 месяцев до катастрофы. Фото: Wikipedia

Экипаж не смог своевременно определить причину неисправности и восстановить нормальное управление. Возникшие перегрузки привели к разрушению конструкции самолёта в воздухе.

Таким образом, непосредственной причиной катастрофы стала ошибка при техническом обслуживании, которая нарушила работу системы автоматического управления.

Последствия трагедии

Крушение рейса WH2303 стало одной из самых смертоносных авиационных катастроф в истории Китая. Гибель всех 160 человек на борту привлекла внимание к вопросам контроля качества технического обслуживания, проверки правильности подключения оборудования и безопасности эксплуатации пассажирских самолётов.

Трагедия под Сианем показала, что даже небольшая ошибка при обслуживании воздушного судна может привести к катастрофическим последствиям, если она затрагивает системы управления полётом и остаётся незамеченной перед вылетом.