Пассажирский самолёт загорелся во время международного рейса: никто не выжил

На борту находились 140 пассажиров и 19 членов экипажа. Самолёт носил имя Helderberg и был оборудован таким образом, чтобы на главной палубе размещались как пассажирский салон, так и грузовой отсек.

Крупная авиационная катастрофа произошла 28 ноября 1987 года в Индийском океане недалеко от Маврикия. Самолёт Boeing 747-244B Combi южноафриканской авиакомпании South African Airways загорелся во время международного рейса и рухнул в воду. Все 159 человек, находившихся на борту, погибли, передает МойГород.

Авиалайнер выполнял рейс SA 295 по маршруту Тайбэй — Порт-Луи — Йоханнесбург. На борту находились 140 пассажиров и 19 членов экипажа. Самолёт носил имя Helderberg и был оборудован таким образом, чтобы на главной палубе размещались как пассажирский салон, так и грузовой отсек.

Разбившийся самолёт за год до катастрофы. Фото: Wikipedia

Пожар начался во время полёта

Примерно за 45 минут до предполагаемого прибытия на Маврикий экипаж обнаружил задымление на борту. Источник проблемы находился в грузовом отсеке на главной палубе. Пилоты сообщили диспетчерам о задымлении и начали экстренное снижение.

Ситуация быстро ухудшалась. Во время переговоров с диспетчерской службой экипаж сообщил о потере значительной части электрических систем самолёта. Пожар мог повредить оборудование, необходимое для управления воздушным судном, а задымление осложняло действия пилотов.

Экипаж пытался продолжить полёт в сторону аэропорта Порт-Луи, однако самолёт не смог добраться до места назначения. Около 00:07 по всемирному координированному времени Boeing 747 упал в Индийский океан примерно в 248 километрах к северо-востоку от Маврикия. Все находившиеся на борту погибли.

Почему самолёт загорелся

Расследование установило, что катастрофа произошла из-за неконтролируемого пожара в грузовом отсеке на главной палубе. При этом точную причину возгорания определить не удалось.

На борту перевозили несколько крупных грузовых палет, в том числе электротовары, компьютеры, текстиль, бумажную продукцию и спортивное оборудование. Часть груза была упакована в картон и пластик, которые могли способствовать распространению огня.

Особенностью Boeing 747 Combi была конструкция грузового отсека: пожаротушение в нём в значительной степени зависело от ручных огнетушителей и действий экипажа. Доступ к очагу возгорания был затруднён, а дым и быстрое распространение огня могли сделать борьбу с пожаром практически невозможной.

После катастрофы специалисты обратили внимание на недостатки действовавших тогда требований к противопожарной защите грузовых отсеков. В частности, системы обнаружения пожара и средства тушения не обеспечивали достаточной защиты при возгорании в крупном грузовом помещении. Об этом говорится в материалах Федерального управления гражданской авиации США.

Мемориал рейсу 295. Фото: Wikipedia

Расследование не сняло все вопросы

Расследование проводилось властями Южно-Африканской Республики при участии зарубежных авиационных специалистов. Работы осложнялись тем, что обломки самолёта находились на большой глубине в Индийском океане. Это затрудняло поиск бортовых самописцев и исследование конструкции воздушного судна.

Официальное расследование подтвердило, что причиной катастрофы стал пожар на борту, однако установить источник возгорания не удалось. Неопределённость обстоятельств привела к появлению различных версий о характере перевозимого груза и возможных причинах пожара. Однако предположения о незаконном или опасном грузе не следует считать доказанными фактами.

Катастрофа рейса SA 295 стала одной из самых известных авиакатастроф, связанных с пожаром в грузовом отсеке. После происшествия авиационные власти пересмотрели требования к противопожарной защите самолётов и пришли к выводу, что рассчитывать преимущественно на ручное тушение пожара силами экипажа недостаточно.