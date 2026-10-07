Пассажирский самолет с паломниками загорелся при посадке: погибли 176 человек

На момент катастрофы происшествие стало крупнейшей авиакатастрофой в мире по числу погибших.

22 января 1973 года в Нигерии произошла одна из крупнейших авиационных катастроф своего времени. Boeing 707, выполнявший чартерный рейс из Джидды в Лагос, потерпел крушение при посадке в аэропорту Кано. На борту находились 202 человека, 176 из них погибли. Выжить удалось 26 пассажирам и членам экипажа, передает МойГород

На момент катастрофы происшествие в Кано стало крупнейшей авиакатастрофой в мире по числу погибших. Этот печальный рекорд сохранялся около 14 месяцев, пока в марте 1974 года во Франции не потерпел катастрофу DC-10 Turkish Airlines, унесший жизни 346 человек. Катастрофа в Кано при этом остается самой смертоносной авиакатастрофой в истории Нигерии.

Рейс с паломниками

Самолет Boeing 707-3D3C с регистрационным номером JY-ADO принадлежал иорданской авиакомпании Alia Royal Jordanian Airlines. Для Nigeria Airways лайнер выполнял чартерный рейс, перевозивший мусульманских паломников, возвращавшихся после хаджа из Саудовской Аравии.

Самолет был выпущен в 1971 году и на момент катастрофы эксплуатировался около двух лет. Лайнер был оснащен четырьмя двигателями Pratt & Whitney JT3D. Командиром экипажа был 53-летний Джон Уотерман, имевший около 22 тысяч часов налета.

22 января самолет вылетел из Джидды и направился в Лагос. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения экипажу пришлось изменить маршрут и направиться в Кано, который использовался как запасной аэродром.

Посадка в Кано

Условия в аэропорту Кано также были сложными. В районе аэродрома наблюдался сильный ветер, а видимость ухудшалась из-за дымки и харматтана — сухого и пыльного ветра, характерного для Западной Африки.

Первая попытка посадки оказалась неудачной, после чего экипаж предпринял второй заход. При приземлении самолет коснулся взлетно-посадочной полосы сначала носовой стойкой шасси. Она разрушилась после удара о неровность покрытия.

Разбившийся самолёт за 1 год и 5 месяцев до катастрофы. Фото: Wikipedia

Затем отказала правая основная стойка шасси. Самолет потерял устойчивость, развернулся примерно на 180 градусов, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

На борту находились 193 пассажира и девять членов экипажа. После катастрофы погибли 176 человек, 26 выжили. Среди выживших был и командир воздушного судна Джон Уотерман.

Почему погибло так много людей

Основной причиной большого числа жертв стали не только разрушение самолета и сход с полосы, но и последовавший пожар. В материалах, посвященных катастрофе, отмечается, что все погибшие получили смертельные травмы в результате пожара. Также указывалось на задержку с началом эвакуации после аварии.

Обстоятельства катастрофы позднее стали предметом расследования. В 1975 году нигерийские власти пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилота, обвинив командира в неосторожном управлении самолетом. При этом последующие оценки указывали и на технический фактор, поэтому обстоятельства катастрофы продолжают рассматриваться с учетом нескольких возможных причин.

Катастрофа, вошедшая в историю

Катастрофа в Кано стала одним из самых тяжелых происшествий в истории Boeing 707 и на протяжении некоторого времени считалась крупнейшей авиакатастрофой в мире.

Сегодня она остается крупнейшей по числу погибших авиационной катастрофой в истории Нигерии. Трагедия также стала одним из наиболее известных примеров того, как сочетание сложных погодных условий, проблем при посадке, разрушения шасси и пожара может привести к катастрофическим последствиям.