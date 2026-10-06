Военный самолет потерпел крушение: погибли все

Самолет военно-воздушных сил Нигерии разбился 5 октября в штате Ондо на юго-западе страны. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 32 человека: 25 пассажиров и семь членов экипажа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Нигерии Болу Тинубу. В стране объявлен трехдневный национальный траур, передает МойГород

Лайнер выполнял плановый рейс по маршруту Бенин-Сити — Лагос. Как сообщил министр авиации Фестус Кейамо, в 09:13 по местному времени (11:13 мск) диспетчеры потеряли связь с воздушным судном. Все последующие попытки установить контакт с экипажем по радио результата не дали.

Обломки самолета позднее обнаружили недалеко от военно-морской базы в районе города Игбокода. К месту происшествия направили поисково-спасательные группы.

Место происшествия. Фото: Reuters

Очевидцы рассказали Associated Press, что самолет потерпел крушение рядом с рекой, при этом часть его корпуса оказалась в воде. Один из местных жителей сообщил, что непосредственно перед падением услышал громкий звук, напоминающий раскат грома.

Причины катастрофы устанавливаются

На данный момент обстоятельства, которые привели к крушению, неизвестны. Командованию военно-воздушных сил поручено провести тщательное расследование произошедшего.

Президент Болу Тинубу распорядился незамедлительно установить причины катастрофы и выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.

«Это болезненный момент для наших вооруженных сил и всей страны», — заявил президент.

В Нигерии объявили трехдневный траур

Фото: Greg Baker / Pool Photo via AP

В связи с гибелью военнослужащих и других находившихся на борту самолета в Нигерии объявлен трехдневный национальный траур.

В течение этого периода государственные флаги по всей стране будут приспущены. Имена погибших военно-воздушные силы Нигерии намерены обнародовать после того, как их родственники будут официально уведомлены о случившемся.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Нигерии.