Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что столкнулись пассажирский автобус №22 и ЗИЛ. - По нашим данным, к врачам обратились восемь взрослых и четыре подростка, - отметили в полиции. - Пока никто не госпитализирован. Другие подробности ДТП выясняются. ugqU46Aje6Y Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.