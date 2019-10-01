Мужчина осужден на шесть лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мурзагалы Таджиякова летом задержали сами жители микрорайона Нур Актобе, заподозрив, что дедушка пристает в маленьким девочкам. Видео инцидента распространили в соцсети. Пожилого человека задержали, в ходе следствия вина аксакала была доказана. Недавно дело передали в суд. - 1 октября Мурзагалы Таджиякову, обвиняемому по статье ст.124 ч.1 УК РК "Развращение малолетних", вынесли приговор. Он получил 6 лет колонии, - сообщили в пресс-службе суда Актюбинской области. Напомним, в начале июня жители Актобе задержали 75-летнего мужчину, который дал девочке конфету, а затем стал приставать к ней. Полицейские задержали мужчину, он был арестован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ