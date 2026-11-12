Подозреваемую по делу скандального сайта Kyzdar.net экстрадировали из Грузии в Казахстан

По версии следствия, женщина входила в состав ОПГ и помогала продвигать анкеты секс-работниц.

Из Грузии в Казахстан экстрадировали гражданку Узбекистана, которую подозревают в сводничестве и участии в организованной преступной группе. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По версии следствия, женщина входила в состав ОПГ и помогала продвигать анкеты секс-работниц.

- Следствием установлено, что указанная гражданка совместно с другими участниками организованной преступной группы принимала от лиц, занимающихся проституцией и иными услугами сексуального характера, заявки на пополнение счетов их анкет, размещённых на интернет-ресурсе Kyzdar.net, с целью продвижения и рекламы оказываемых ими сексуальных услуг. При этом из поступавших денежных средств участники группы удерживали комиссионное вознаграждение, а оставшуюся сумму перечисляли организаторам сайта, тем самым обеспечивая стабильное функционирование противоправной схемы сводничества, - рассказали в надзорном органе.

Часть участников этой преступной группы уже приговорили к различным срокам лишения свободы. Однако некоторые сообщники, включая экстрадированную женщину, успели скрыться, после чего их объявили в международный розыск.

- В июле текущего года она была задержана на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирована в Казахстан. В данное время злоумышленница водворена в следственный изолятор, - уточнили в ведомстве.

За вменяемые ей преступления по закону грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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