29 мужчин, 1,2 млн тенге и фейковая анкета: чем закончилась афера на Kyzdar.net

Молодой житель Рудного заработал на доверчивых мужчинах более миллиона тенге, но остался на свободе.

Сайт Kyzdar.net, который недавно оказался в центре громкого скандала с задержанием его владельцев и миллиардными оборотами, приносил доход не только организаторам притонов. Как выяснилось в суде, платформу для заработка использовал и 19-летний Алишер Жуламанов из Костанайской области. Весь 2025 год он успешно обманывал жителей столицы. Об этом случае сообщил журналист Михаил Козачков.

Парень придумал простую, но рабочую схему: разместил на сайте фейковую анкету с предложением интимных услуг. С потенциальными клиентами он переписывался от лица девушки, брал предоплату, после чего сразу блокировал контакты.

Расчет мошенника был прост: мало кто из мужчин пойдет в полицию жаловаться на то, что его обманули при попытке купить секс. Однако парень просчитался в главном - деньги он принимал на банковские карты своего дедушки и приятеля, что потянуло за собой цепочку улик.

Полицейские вышли на след подозреваемого после заявления одного из клиентов, который перевел "фее" 80 тысяч тенге.

Во время следствия вскрылись масштабы обмана: Жуламанов успел вытянуть деньги у 29 мужчин. Общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиона тенге. Далеко не все пострадавшие согласились участвовать в процессе из-за стыда - официальный статус потерпевших получили всего шесть человек. Для одного из них эта история обернулась личной драмой: о тайных приключениях узнала супруга, и брак распался.

В тюрьму 19-летний житель Рудного не отправился. Парень полностью возместил ущерб всем шестерым потерпевшим.

С учетом этого судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Камила Халил посчитала, что для исправления парня будет достаточно 3,5 лет ограничения свободы.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.