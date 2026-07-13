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Социум

«Директор» просит перевод: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram: злоумышленники притворяются руководителями компаний и требуют от сотрудников срочных денежных переводов.
Варвара Тыщенко
«Директор» просит перевод: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Казахстане набирает обороты новая схема кибермошенничества, жертвами которой все чаще становятся сотрудники компаний и госучреждений, сообщает Polisia.kz.

- Мошенники связываются с гражданами через мессенджер Telegram, представляясь руководителями государственных органов, компаний и организаций. Для убедительности они используют фотографии, имена и другие данные реальных руководителей, - пояснили в МВД.

Чаще всего под прицел преступников попадают бухгалтеры, финансовые специалисты и другие сотрудники, имеющие прямой доступ к корпоративным или личным счетам. От лица "директора" аферисты требуют немедленного перевода денег на указанный ими счет, оплаты товаров или проведения других сомнительных финансовых операций.

Как защитить себя и компанию:

  • Не выполняйте финансовые поручения, полученные в мессенджере, не подтвердив их лично.
  • Обязательно свяжитесь с руководителем по проверенному номеру телефона или встретьтесь лично.
  • Тщательно проверяйте аккаунт отправителя и сам номер телефона, с которого пришло сообщение.
  • При малейших подозрениях сразу прекращайте переписку и ставьте в известность руководство или службу безопасности компании.

- Бдительность поможет сохранить ваши денежные средства и предотвратить мошенничество, - подчеркнули в ведомстве.
 

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