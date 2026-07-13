Қазақстанда грантқа оқуға құжаттар қабылдау басталды

Елімізде университетте грантқа оқу үшін құжат қабылдау басталды. Талапкерлер құжаттарын 13 шілде мен 20 шілде аралығында тапсырып үлгеруі шарт. Болашақ студенттер құжаттарын оқу орындарының қабылдау комиссиясына немесе офлайн (виртуалды қабылдау комиссиялары арқылы онлайн) немесе eGov арқылы онлайн тапсыра алады деп хабарлады Ғылым және жоғары білім министрлігі. Грант конкурсына қатысу үшін талапкерлер жеке куәлік, ҰБТ сертификатын, 3х4 көлеміндегі фото, орта білім туралы аттестат (техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектері үшін диплом) тапсыру керек. Сондай-ақ бар болған жағдайда жеңілдетілген санат бойынша конкурсқа қатысу үшін растайтын құжаттар ұсынылады.
Білім беру гранттары конкурсына қатысу және ақылы негізде оқуға түсу үшін ҰБТ нәтижелері бойынша келесі шекті баллдар белгіленген:
- «Педагогикалық ғылымдар» және «Құқық» бағыттары бойынша – кемінде 75 балл;
- «Денсаулық сақтау» бағыты бойынша – кемінде 70 балл;
- «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар» мен «Ветеринария» бағыттары бойынша – кемінде 50 балл;
- Ұлттық жоғары оқу орындарына түсу үшін – кемінде 65 балл;
- Басқа жоғары оқу орындарына түсу үшін – кемінде 50 балл.
Естеріңізге сала кетсек, жоғары оқу орындары білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу және ақылы негізде оқуға қабылдау үшін өз шекті баллдарын өздері белгілеуге құқылы.
Ауылдық жерлерден шыққан және әлеуметтік осал топтарға жататын талапкерлерді қолдау мақсатында қабылдау науқаны аясында арнайы шаралар қарастырылған. Атап айтқанда, гранттар конкурсына қатысу барысында мемлекет бекіткен квоталар бар.
Айта кетейік, 2026 жылы «Цифрлық университет» қағидатын жүзеге асыру жалғасады: үдерістердің басым бөлігі автоматтандырылған, бұл конкурстық іріктеудің ашықтығын арттырады.
Білім беру гранты иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланбақ.