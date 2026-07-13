Более 121 кг синтетических наркотиков изъяли в Казахстане с начала июля

В Казахстане с начала июля из незаконного оборота изъято более 121 кг синтетических наркотиков: МВД подвело итоги оперативной работы и профилактических мероприятий среди молодежи.

С начала июля правоохранительные органы Казахстана пресекли масштабный поток запрещенных веществ, изъяв из незаконного оборота более 121 кг "синтетики", сообщает МВД РК.

Подробности оперативной работы озвучил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности ведомства Ельдар Абдикенов. По данным министерства, с 1 по 10 июля полицейские выявили 187 правонарушений, включая 101 тяжкое наркопреступление.

Итоги работы полиции за декаду:

Пресечено 46 фактов сбыта наркотиков.

Зафиксировано четыре случая хранения веществ в особо крупном размере.

Выявлено четыре факта контрабанды и 40 случаев культивирования наркосодержащих растений.

Всего из оборота изъято 760 кг наркотиков и 266 кг прекурсоров.

Один из недавних примеров - задержание 26-летнего жителя Астаны. В его арендованной квартире полицейские обнаружили 227 свертков с "синтетикой" (a-PVP) общим весом 245 граммов, которые мужчина планировал реализовать в столице.

Отдельное внимание ведомство уделяет профилактике среди молодежи, особенно в период летних каникул. За десять дней сотрудники полиции провели 145 разъяснительных встреч, охватив ими порядка шести тысяч школьников и студентов.