Патрульные полицейские Уральска пересели на электросамокаты

Стражи порядка будут патрулировать скверы, парки и набережную на двухколесном транспорте.

В Уральске сотрудники батальона патрульной полиции сменили привычный формат работы. Теперь места массового отдыха горожан они объезжают на электросамокатах.

Новые мобильные патрули можно будет встретить в городских парках и скверах, на площади Первого Президента, а также на набережной в районе Стелы.

Главная цель нововведения - обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и, что немаловажно, контроль за тем, как сами владельцы электросамокатов и велосипедисты соблюдают правила дорожного движения.

Для этих целей ведомству пока выделили пять электросамокатов. В полиции отмечают, что такой транспорт позволит сотрудникам быть мобильнее, быстрее реагировать на вызовы горожан и эффективнее следить за безопасностью в пешеходных зонах.